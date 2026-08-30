La Cgia ha anche anticipato una delle possibili obiezioni: “Si potrebbe obiettare che tra gli autonomi la propensione a evadere il fisco sia maggiore rispetto ai dipendenti. È un'osservazione solo parzialmente vera. Se è vero che alcune categorie di autonomi hanno più margini di manovra per sottrarsi al fisco, è altrettanto vero che l'evasione non è un fenomeno che riguarda solo loro: coinvolge l'intero sistema fiscale e distribuisce le proprie responsabilità su una platea di contribuenti molto più ampia di quanto si tenda comunemente a pensare”, ha spiegato. L’analisi della Cgia ha ricordato anche come nel 2025 il recupero dall'evasione fiscale ha raggiunto il record di 36,2 miliardi, in crescita del 44% rispetto al 2022.