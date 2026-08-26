Prezzo benzina e diesel, quanto incidono le accise sui carburanti

Del gruppo dei Paesi europei che hanno adottato interventi fiscali tampone contro il caro-carburanti non fa invece parte la Francia che ha dato priorità ai controlli anti-speculazione nei distributori. La prima stretta era arrivata già tra il 9 e l'11 marzo, pochi giorni dopo lo scoppio della guerra in Iran, quando il governo Lecornu aveva autorizzato circa 500 verifiche da parte della direzione generale per la repressione delle frodi. Di fronte al grido d'allarme lanciato dagli autotrasportatori che con l'"operazione lumaca" avviata a fine marzo avevano bloccato la rete, Parigi ha promosso i "prêts flash carburant”, prestiti agevolati rivolti a piccole e medie imprese penalizzati dal caro energia e bonus per il comparto della pesca.