Imu e Tari, come cambieranno le sanzioni dal 2027

In questo caso la novità introdotta è che il ravvedimento rimane una strada percorribile anche dopo che la violazione è stata constatata e anche se sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche. Come scrive Italia Oggi, “restano ostative soltanto la notifica degli avvisi di pagamento e degli atti di accertamento. Finora la regola valeva per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e per quelli doganali e le accise: chi riceveva un processo verbale dal comune era fuori tempo massimo”. Ammesso anche il ravvedimento frazionato, con la possibilità di regolarizzare l’omesso versamento in più momenti, ricevendo lo sconto di sanzione sulla quota di debito versata.