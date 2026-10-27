Il bollo può essere pagato tramite il servizio online ACI PagoBollo (Bollonet), i portali regionali, le delegazioni ACI, gli uffici postali, i punti vendita Mooney e Lottomatica, le agenzie di pratiche auto autorizzate, gli operatori bancari aderenti e l’app IO. Le commissioni variano in base al canale scelto, perciò è consigliabile verificarne il costo prima del pagamento. I servizi digitali ACI consentono inoltre di calcolare bollo e superbollo, presentare richieste di esenzione o rimborso e ricevere promemoria sulle scadenze. La disciplina introdotta dal decreto-legge n. 162 del 2026 è attualmente in vigore, ma resta soggetta alla conversione parlamentare. Le disposizioni potrebbero quindi essere modificate durante l’iter legislativo: per conoscere eventuali aggiornamenti è opportuno consultare le comunicazioni ufficiali dell’ACI e dell’amministrazione competente.

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