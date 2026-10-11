Affitti, in 6 anni canone mq a +33,2%. Gli aumenti da Milano a Bari

Introduzione

In sei anni i canoni di affitto nelle principali città d’Italia sono aumentati del 33,2% al metro quadro, secondo le stime di Immobiliare.it. In alcuni centri urbani, tra il 2020 e il 2026, si è addirittura superato il 50%. “L'effetto è una pressione crescente sui redditi e, più in generale, sull'accessibilità alla casa. Per chi cerca un'abitazione, in particolare giovani, lavoratori, studenti e famiglie che devono spostarsi verso le città, il costo dell'affitto assorbe una quota sempre maggiore delle risorse disponibili”, dice Paolo Giabardo, Direttore Generale di Immobiliare.it.