Caro affitti e crisi abitativa, la situazione in Italia e in Europa

La crisi abitativa nel Paese ha causato forti proteste in diverse città e portato persino alla caduta del governo Sanchez e nuove elezioni a fine novembre. In Spagna in effetti la situazione è complessa: dal 2016 gli affitti sono cresciuti dell'82,7% a Madrid e del 94,9% a Barcellona, contro una crescita dei salari di circa il 45%. Nella capitale in particolare l'affitto medio rilevato dal portale online Idealista è di 23,3 euro al metro quadro al mese: un appartamento di 100 metri quadri costa 2.330 euro mensili. E anche comprare una casa è diventato proibitivo: nel primo trimestre del 2026 i prezzi delle abitazioni sono aumentati del 12,9% su base annua, fino a +13.5% quelli delle case usate.