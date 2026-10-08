Affitti brevi, arriva la banca dati contro gli evasori: come funziona

Nella Penisola dove il turismo "mordi e fuggi" alla scoperta di città d'arte e borghi sta registrando in questi anni un balzo costante, la banca dati nazionale mira a costituire una preziosa "freccia nell'arco" a disposizione di Agenzia, Gdf e Polizia. Ma è solo l'inizio. Come previsto dal Regolamento europeo 2024/1028, in Italia ancora in via di recepimento, le grandi piattaforme saranno chiamate a fornire al ministero competente aggiornamenti su base mensile con dati sui pernottamenti per immobile, numero di ospiti e relativo Paese di residenza. Elementi che potranno essere immessi a loro volta nel database riducendo ulteriormente il rischio di evasione in futuro.

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