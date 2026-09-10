Concentrandosi poi sulle grandi città in Italia, il numero complessivo delle abitazioni a Milano è pari a 827.648, di cui 183.227 (22,1%) affittate 4+4 e 105.375 (12,7%) non occupate. In tutto il Comune, gli annunci online ad agosto 2026 sono 16.303 (dati AirDna), pari al 2% del totale delle abitazioni complessive, il 15,5% di quelle sfitte. Il numero complessivo delle abitazioni a Firenze è pari a 207.026, di cui 38.505 (18,6%) affittate 4+4 e 25.364 (12,3%) non occupate. In tutto il comune di Firenze, gli annunci online ad agosto 2026 sono 8.947 (fonte AirDna) pari al 4,3%. Secondo dati Istat, Roma ha un numero di abitazioni di 1.454.511, di cui 234.699 (16,1%) affittate 4+4 e 152.852 (10,5%) non occupate. In tutto il Comune di Roma gli annunci online ad agosto 2026 sono 20.718 (fonte AirDna), pari all'1,4% del totale.