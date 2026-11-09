Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che la prossima settimana incontrerà probabilmente i leader di Russia e Cina per discutere della fine della guerra in Iran. Trump ha riferito ai giornalisti di aspettarsi un incontro col presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin a margine di un vertice Asia-Pacifico che si terrà a Shenzhen il 18 e 19 novembre. "Andrò in Cina - ha affermato il tycoon - e credo che uno degli incontri sarà con Putin e Xi; sarà interessante". Ha poi aggiunto: "Discuteremo di molte questioni, tra cui la denuclearizzazione, ma parleremo di svariati argomenti. Stiamo cercando di porre fine alla guerra in Iran". Il 21 ottobre il Cremlino ha confermato che questo incontro trilaterale - il primo nel suo genere - è "in fase di preparazione". La notizia è giunta in seguito a un articolo del Wall Street Journal, secondo cui Putin auspicherebbe tali colloqui a tre per negoziare un accordo di pace in Ucraina favorevole a Mosca. Negli Stati Uniti Trump è oggetto di critiche per la sua propensione verso leader autoritari, come quelli di Cina e Russia. La disponibilità del presidente Usa a incontrare Putin dimostra, ancora una volta, come Trump si sia adoperato per porre fine all'isolamento internazionale di Mosca scaturito proprio dall'invasione dell'Ucraina.