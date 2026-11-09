Il presidente americano ha dichiarato che incontrerà probabilmente i leader di Russia e Cina per discutere della fine della guerra in Iran a margine di un vertice Asia-Pacifico che si terrà a Shenzhen il 18 e 19 novembre. Eisenkot ha ricevuto da Herzog l'incarico di formare il nuovo governo in Israele, dopo i sei di Netanyahu: “Occorre una nuova leadership di cui ci si possa fidare”. Piogge torrenziali a Gaza, 400mila sfollati dalle aree a rischio inondazione
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Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che la prossima settimana incontrerà probabilmente i leader di Russia e Cina per discutere della fine della guerra in Iran. Trump ha riferito ai giornalisti di aspettarsi un incontro col presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin a margine di un vertice Asia-Pacifico che si terrà a Shenzhen il 18 e 19 novembre.
Il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale ha chiesto all'Iran di cessare di armare gli Houthi, di ritirare i suoi consiglieri militari e di porre fine alle interferenze negli affari interni del Paese, accusando Teheran di partecipare direttamente alla pianificazione e alla gestione delle operazioni del gruppo. Lo riporta Iran International citando una dichiarazione del ministero degli Esteri yemenita.
Eisenkot ha ricevuto da Herzog l'incarico di formare il nuovo governo in Israele, dopo i sei di Netanyahu. “Occorre una nuova leadership di cui ci si possa fidare”, il primo messaggio del leader di Yashar che apre al Likud. Ma nel Change Bloc spuntano veti e differenze.
Piogge torrenziali a Gaza, 400mila sfollati dalle aree a rischio inondazione.
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Protezione civile Gaza: 5 morti per crollo in campo sfollati Gaza, tra loro almeno 2 bambini
E' salito a cinque morti il bilancio delle vittime del crollo di un argine di sabbia in un campo per sfollati, nell'area di Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale. A riferirne è stata l'agenzia per la Protezione civile di Gaza, gestita da Hamas. Secondo quanto riportato da Gaza, tra le vittime figurano almeno due bambini, riferisce il Times of Israel. La Protezione civile comunica che le ricerche dei dispersi sono ancora in corso. Il crollo sarebbe stato causato dal maltempo abbattutosi sulla zona nei giorni scorsi.
Esplosioni udite sull'isola di Qeshm e a Bandar Abbas
Divese esplosioni sono state sentite sull'isola di Qeshm e anche a Bandar Abbas. Nello specifico, secondo l'agenzia di stampa iraniana Irna, sono state udite alcune esplosioni sull'isola di Qeshm. Diversi zone dell'isola potrebbero essere state colpite. Contemporaneamente, l'agenzia di stampa iraniana Fars ha segnalato esplosioni anche a Bandar Abbas. Comunque fonti locali ipotizzano che i rumori possano essere stati provocati da colpi di avvertimento esplosi contro imbarcazioni che avrebbero violato le procedure di navigazione nello Stretto di Hormuz.
Araghchi: "Gli americani sono stanchi che Israele trascini gli Usa in guerra"
"Il presidente degli Stati Uniti riconosce chiaramente che la stragrande maggioranza degli americani prova disgusto verso Israele. È sorprendente, però, che sembri non capirne il motivo", ha scritto su X il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi sottolineando che "gli americani sono evidentemente stanchi e nauseati dal fatto che Israele raggiri le amministrazioni statunitensi, trascinandole in "guerre infinite. Ne hanno avuto abbastanza. E lo stesso vale per la nostra regione". Araghchi ha rilasciato tale dichiarazione in risposta alle affermazioni del presidente americano Donald Trump, il quale ha attribuito la sconfitta elettorale dei repubblicani, in parte, all'avversione degli elettori Usa nei confronti di Israele.
Rubio: "Le richieste dell'Iran sono inaccettabili"
Le richieste dell'Iran "non sono solo inaccettabili", ma in "alcuni casi scandalose e ridicole". Lo ha detto il segretario di Stato Marco Rubio, sottolineando che Donald Trump "preferirebbe sempre risolvere questa e ogni altra questione per via diplomatica. A volte, però, non è possibile sfortunatamente".
Lo Yemen chiede all'Iran di smettere di armare gli Houthi
Il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale ha chiesto oggi all'Iran di cessare di armare gli Houthi, di ritirare i suoi consiglieri militari e di porre fine alle interferenze negli affari interni del Paese, accusando Teheran di partecipare direttamente alla pianificazione e alla gestione delle operazioni del gruppo. Lo riporta Iran International citando una dichiarazione del ministero degli Esteri yemenita. Secondo quanto riferito, le autorità yemenite avrebbero identificato 21 esperti stranieri che collaborano con gli Houthi, tra cui 14 membri del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane e sette militanti di Hezbollah. Il ministero riferisce che le loro attività includono comando e controllo, missili balistici, droni, guerra elettronica, contrabbando di armi e coordinamento di operazioni marittime, compresa la selezione di navi commerciali per gli attacchi. Il ministero ha poi accusato l'Iran di aver agevolato gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita, il trasporto marittimo commerciale e la navigazione nel Mar Rosso e nello Stretto di Bab al-Mandeb.
Trump: "I commenti di Vance sull'Iran non sono piaciuti a molti"
I commenti del vicepresidente JD Vance sull'Iran dopo le elezioni di metà mandato non hanno impatto sui rapporti con Donald Trump ma "a molte persone non sono piaciuti". Lo ha detto il presidente americano, prima di partire da Mar-a-Lago.
Trump: "Probabile incontro con Putin e Xi prossima settimana in Cina per parlare d'Iran"
Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che la prossima settimana incontrerà probabilmente i leader di Russia e Cina per discutere della fine della guerra in Iran. Trump ha riferito ai giornalisti di aspettarsi un incontro col presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin a margine di un vertice Asia-Pacifico che si terrà a Shenzhen il 18 e 19 novembre. "Andrò in Cina - ha affermato il tycoon - e credo che uno degli incontri sarà con Putin e Xi; sarà interessante". Ha poi aggiunto: "Discuteremo di molte questioni, tra cui la denuclearizzazione, ma parleremo di svariati argomenti. Stiamo cercando di porre fine alla guerra in Iran". Il 21 ottobre il Cremlino ha confermato che questo incontro trilaterale - il primo nel suo genere - è "in fase di preparazione". La notizia è giunta in seguito a un articolo del Wall Street Journal, secondo cui Putin auspicherebbe tali colloqui a tre per negoziare un accordo di pace in Ucraina favorevole a Mosca. Negli Stati Uniti Trump è oggetto di critiche per la sua propensione verso leader autoritari, come quelli di Cina e Russia. La disponibilità del presidente Usa a incontrare Putin dimostra, ancora una volta, come Trump si sia adoperato per porre fine all'isolamento internazionale di Mosca scaturito proprio dall'invasione dell'Ucraina.