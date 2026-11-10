Le difese aeree saudite hanno intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dai ribelli Houthi dello Yemen contro Riad. Lo ha annunciato su X la coalizione militare a guida saudita, mentre la Protezione civile ha comunicato il cessato allarme dopo aver invitato i residenti della capitale a mettersi al riparo. Nelle ore precedenti, le autorità avevano riferito anche dell'abbattimento di un altro missile balistico diretto verso il sud del Paese. L'Arabia Saudita, primo esportatore mondiale di petrolio, è da settimane bersaglio di attacchi quasi quotidiani da parte degli Houthi, dopo la rottura, a luglio, della tregua nel lungo conflitto yemenita. Domenica i ribelli filo-iraniani hanno rivendicato un attacco contro il distretto finanziario di Riad, dove sarebbe stata colpita anche la torre Aramco, sede dell'omonimo colosso petrolifero. Le autorità saudite hanno confermato danni lievi all'edificio, provocati dalla caduta di schegge in seguito a quello che hanno definito un "tentativo di attacco". Le immagini diffuse martedì dall'agenzia di stampa ufficiale saudita mostrano il vicegovernatore della regione di Riad e altri funzionari impegnati in un sopralluogo alla torre, con danni visibili ad alcuni piani. Negli ultimi mesi gli Houthi hanno preso ripetutamente di mira petroliere, raffinerie, depositi di carburante e infrastrutture della compagnia Aramco.