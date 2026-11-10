Il presidente degli Stati Uniti Donald sostiene che gli iraniani sarebbero interessati a raggiungere un accordo con Washington, pur senza ammetterlo pubblicamente. Intanto continua a difendere Hegseth: "Ha vinto due guerre, in Iran e Venezuela", ha detto il presidente Usa definendo "uno sfigato" il deputato repubblicano Massie che ha proposto l'impeachment per il capo del Pentagono. Oggi entra in carica la nuova Knesset. Nella notte esplosioni a Riad
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Un nuovo attacco americano contro l'Iran potrebbe essere cinque volte più potente dei precedenti bombardamenti, ma i Paesi del Golfo preferiscono evitare un'ulteriore escalation militare. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un'intervista telefonica al programma Washington Journal Primetime di C-SPAN, sostenendo che Teheran sarebbe interessata a raggiungere un accordo con Washington, pur senza ammetterlo pubblicamente. Intanto Trump continua a difendere Hegseth: "Ha vinto due guerre, in Iran e Venezuela", ha detto il presidente Usa definendo "uno sfigato" il deputato repubblicano Massie che ha proposto l'impeachment per il capo del Pentagono. Oggi entra in carica la nuova Knesset, con la seduta inaugurale del parlamento israeliano prevista alle 15 ora italiana. In Francia gli accertamenti sullo stop dei refrigeratori di alcuni supermercati puntano alla mano iraniana. Nella notte esplosioni a Riad.
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Idf: 'Ucciso ragazzo in Cisgiordania mentre lanciava pietre contro veicoli'
Un ragazzo di 14 anni è stato ucciso dal fuoco delle Forze di Difesa Israeliane nel villaggio di Burqa, a nord-ovest di Nablus, in Cisgiordania. Lo hanno riferito sia fonti palestinesi che le Idf. Queste ultime hanno dichiarato che, durante un'operazione "per sventare atti terroristici" alla periferia del villaggio, le forze hanno individuato dei sospetti intenti a lanciare pietre contro un'autostrada utilizzata dai veicoli israeliani e che "le forze hanno risposto al fuoco per neutralizzare la minaccia, confermando i colpi a segno".
Petrolio, prezzi in discesa: Brent a 91,64 dollari al barile
Prezzi del petrolio in discesa. Il Brent, riferimento in Europa, è sceso dello 0,93% a 91,64 dollari al barile. Il Wti, riferimento in Usa, è sceso dello 0,90% a 85,95 dollari al barile.
Iran, media: 'Evacuato aereo militare Usa da base Raf a causa minaccia Teheran'
Gli Stati Uniti hanno evacuato ieri sera uno dei loro aerei dalla base della Royal Air Force (Raf) di Mildenhall, in Gran Bretagna, a causa di una minaccia iraniana. Lo riporta il Wall Street Journal, le cui fonti non hanno rivelato la natura della minaccia.
Iran, Trump: "Nuovo attacco potrebbe essere 5 volte più potente"
Un nuovo attacco americano contro l'Iran potrebbe essere cinque volte più potente dei precedenti bombardamenti, ma i Paesi del Golfo preferiscono evitare un'ulteriore escalation militare. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un'intervista telefonica al programma Washington Journal Primetime di C-SPAN, sostenendo che Teheran sarebbe interessata a raggiungere un accordo con Washington, pur senza ammetterlo pubblicamente. "Abbiamo vinto in Venezuela e abbiamo vinto in Iran. Abbiamo distrutto la loro Marina, la loro Aeronautica, le loro difese antiaeree e i loro leader", ha affermato Trump, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica islamica di dotarsi di armi nucleari. Il presidente ha inoltre riferito di aver discusso della situazione con i rappresentanti di Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Kuwait. Secondo il presidente americano, i Paesi del Golfo preferirebbero mantenere l'attuale approccio militare piuttosto che procedere con un nuovo attacco, che sarebbe "circa cinque volte più grande del primo".
Diverse esplosioni udite nella notte a Riad: 'Minaccia aerea, pericolo ora cessato'
Diverse esplosioni sono state udite stanotte a Riad. I residenti della capitale saudita hanno ricevuto un avviso via sms che li invitava a cercare riparo a causa di una "minaccia aerea"; un successivo messaggio diramato dall'agenzia per la protezione civile del Paese mediorientale ha poi comunicato che il pericolo era cessato. Le esplosioni arrivano dopo settimane di attacchi da parte degli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran.
Arabia Saudita, intercettato missile Houthi diretto su Riad
Le difese aeree saudite hanno intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dai ribelli Houthi dello Yemen contro Riad. Lo ha annunciato su X la coalizione militare a guida saudita, mentre la Protezione civile ha comunicato il cessato allarme dopo aver invitato i residenti della capitale a mettersi al riparo. Nelle ore precedenti, le autorità avevano riferito anche dell'abbattimento di un altro missile balistico diretto verso il sud del Paese. L'Arabia Saudita, primo esportatore mondiale di petrolio, è da settimane bersaglio di attacchi quasi quotidiani da parte degli Houthi, dopo la rottura, a luglio, della tregua nel lungo conflitto yemenita. Domenica i ribelli filo-iraniani hanno rivendicato un attacco contro il distretto finanziario di Riad, dove sarebbe stata colpita anche la torre Aramco, sede dell'omonimo colosso petrolifero. Le autorità saudite hanno confermato danni lievi all'edificio, provocati dalla caduta di schegge in seguito a quello che hanno definito un "tentativo di attacco". Le immagini diffuse martedì dall'agenzia di stampa ufficiale saudita mostrano il vicegovernatore della regione di Riad e altri funzionari impegnati in un sopralluogo alla torre, con danni visibili ad alcuni piani. Negli ultimi mesi gli Houthi hanno preso ripetutamente di mira petroliere, raffinerie, depositi di carburante e infrastrutture della compagnia Aramco.
Arabia Saudita, esplosioni a Riad: allarme per minaccia aerea
Diverse esplosioni sono state udite nelle prime ore del mattino a Riad, capitale dell'Arabia Saudita, mentre si intensificano gli attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, contro il regno saudita. Lo riferiscono i giornalisti dell'AFP presenti sul posto. I residenti hanno ricevuto sui telefoni cellulari un messaggio di allerta che li invitava a mettersi al riparo a causa di una "minaccia aerea". Poco dopo, un secondo messaggio della Protezione civile saudita ha comunicato il cessato allarme.
Iran, Trump intravvede slancio positivo ma Teheran smentisce negoziati
Donald Trump ha dichiarato di intravedere uno "slancio positivo" verso un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran, in seguito al suo incontro con il Primo Ministro del Qatar, Paese che funge da mediatore. L'Iran, tuttavia, smentisce l'esistenza di negoziati e su X il segretario Snsc Mohsen Rezaei scrive: ''fermatevi a fabbricare notizie false su presunti colloqui immaginari''. Sebbene una ripresa degli attacchi contro l'Iran sia "poco probabile", gli Stati Uniti restano "pronti a intervenire", ha ribadito Donald Trump su Truth Social dopo l'incontro con il Primo Ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.
Ha inoltre affermato che il suo Paese, insieme ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Kuwait "e altri, preferirebbe il mantenimento dello status quo".