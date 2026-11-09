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Israele, ora Eisenkot deve formare il governo: i possibili scenari

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Il presidente Herzog ha affidato a Gadi Eisenkot l'incarico di formare il nuovo governo israeliano, ma i 48 seggi del suo blocco non bastano per raggiungere la maggioranza. Tra i veti sulle alleanze con i partiti arabi e le difficili trattative con gli ultraortodossi, Netanyahu potrebbe restare al potere

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