Donald Trump e Benjiamin Netanyahu hanno avuto una telefonata insolitamente accesa, incentrata sull'Iran, che è stata descritta da funzionari israeliani come "un infernale scambio di urla". Secondo quanto riferito dai funzionari israeliani a 'Ynet', durante la conversazione Netanyahu ha insistito con forza affinché Trump riprendesse importanti operazioni di combattimento contro l'Iran, mentre diverse figure, sia all'interno che all'esterno della Casa Bianca, hanno cercato di impedirlo. "L'Iran sta lavorando per ripristinare la minaccia nucleare. L'unico modo per eliminare definitivamente questo pericolo esistenziale è rovesciare il regime degli ayatollah", ha sostenuto inoltre Netanyahu nel corso della telefonata. Ha poi avvertito che Israele si troverà presto ad affrontare "pressioni internazionali affinché accetti un Iran dotato di armi nucleari e la sopravvivenza del regime".