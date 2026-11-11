Iran, media: scontro telefonico Trump-Netanyahu, al centro operazioni contro Teheran. LIVE
Il colloquio sarebbe stato "un infernale scambio di urla", secondo quanto riferito dai funzionari israeliani a Ynet. Secondo il Nyt, il segretario del Tesoro Usa Bessent si è trasferito in ua base militare dopo che Teheran ha intensificato i tentativi di colpire il personale Usa. "Gli Stati Uniti e Israele hanno dovuto affrontare le conseguenze delle loro azioni efferate e dei loro crimini nella regione", ha detto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian commentando le sconfitte elettorali di Netanyahu e Trump
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Scontro telefonico tra Donald Trump e Benjiamin Netanyahu. Un colloquio che è stato descritto da funzionari israeliani come "un infernale scambio di urla". Secondo quanto riferito dalle fonti a Ynet, durante la conversazione Netanyahu ha insistito con forza affinché Trump riprendesse importanti operazioni di combattimento contro l'Iran, mentre diverse figure, sia all'interno che all'esterno della Casa Bianca, hanno cercato di impedirlo.
Il segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha di recente lasciato la propria abitazione per trasferirsi in una base militare, in seguito a minacce di morte provenienti dall'Iran. Lo riferisce il New York Times, citando fonti a conoscenza della vicenda. Teheran ha intensificato i tentativi di colpire il personale Usa.
"Gli Stati Uniti e Israele hanno dovuto affrontare le conseguenze delle loro azioni efferate e dei loro crimini nella regione, in occasione delle rispettive recenti elezioni, per mano dei loro stessi cittadini", ha detto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian commentando le sconfitte elettorali di Netanyahu e Trump.
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Marina Iran: "Petroliera in fiamme a Hormuz, ha colpito delle mine"
La Marina iraniana ha riferito che un incendio è scoppiato a bordo di una petroliera che aveva violato le norme di sicurezza, dopo che questa mattina presto si è scontrata con delle mine marine a est dello Stretto di Hormuz. Lo scrive Al-Jazeera.
Media Israele, telefonata di fuoco tra Trump e Netanyahu
Donald Trump e Benjiamin Netanyahu hanno avuto una telefonata insolitamente accesa, incentrata sull'Iran, che è stata descritta da funzionari israeliani come "un infernale scambio di urla". Secondo quanto riferito dai funzionari israeliani a 'Ynet', durante la conversazione Netanyahu ha insistito con forza affinché Trump riprendesse importanti operazioni di combattimento contro l'Iran, mentre diverse figure, sia all'interno che all'esterno della Casa Bianca, hanno cercato di impedirlo. "L'Iran sta lavorando per ripristinare la minaccia nucleare. L'unico modo per eliminare definitivamente questo pericolo esistenziale è rovesciare il regime degli ayatollah", ha sostenuto inoltre Netanyahu nel corso della telefonata. Ha poi avvertito che Israele si troverà presto ad affrontare "pressioni internazionali affinché accetti un Iran dotato di armi nucleari e la sopravvivenza del regime".
Media: colpi d'artiglieria vicino confine con Arabia Saudita
Colpi di artiglieria sono stato uditi nel distretto di confine di Shada, nella provincia di Saada, nel nord-ovest dello Yemen. Lo riportano i media affiliati agli Houthi, che collegano l'attacco alle forze della coalizione a guida saudita.
Ukmto: "Incidente a petroliera a Hormuz, ignote condizioni equipaggio"
L'ente britannico per le operazioni marittime (Ukmto) ha dichiarato di aver ricevuto una segnalazione di un incidente che ha coinvolto una petroliera nello Stretto di Hormuz, aggiungendo che non si conoscono ancora le condizioni dell'equipaggio, l'entità dei danni e l'impatto ambientale.
Teheran: "Marina e Aeronautica Argentina sono organizzazioni terroristiche"
"Poiché il governo argentino, con un atto ostile contrario ai principi fondamentali del diritto internazionale, ha designato le Guardie Rivoluzionarie come entità terroristica, l'Iran, in una mossa di reciprocità, designa la Marina e l'Aeronautica militare argentine come organizzazioni terroristiche". Lo ha fatto sapere il Ministero degli Esteri iraniano in un comunicato. "È evidente che la responsabilità di tutte le conseguenze derivanti da tale questione ricadrà sul governo argentino", aggiunge la nota, citata dall'agenzia Mehr.
Pezeshkian: "Usa e Israele hanno pagato alle elezioni i loro crimini"
"Gli Stati Uniti e Israele hanno dovuto affrontare le conseguenze delle loro azioni efferate e dei loro crimini nella regione, in occasione delle rispettive recenti elezioni, per mano dei loro stessi cittadini". Lo ha affermato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, prima di partire per la Turchia per partecipare alla 31ª conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop31). "I risultati elettorali - ha aggiunto - sono andati contro la volontà dei fautori della guerra, degli aggressori e di tutti coloro che, falsamente, si proclamano difensori dei diritti umani e della democrazia, non solo negli Stati Uniti e in Israele, ma anche nei paesi europei".
Nyt: "Bessent si è trasferito in una base militare dopo le minacce di morte dell'Iran"
Il segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha di recente lasciato la propria abitazione per trasferirsi in una base militare, in seguito a minacce di morte provenienti dall'Iran. Lo riferisce il New York Times, citando fonti a conoscenza della vicenda. Teheran ha intensificato i tentativi di colpire il personale Usa. Il quotidiano ha precisato che, al momento, non è chiaro quale sia l'effettiva gravità delle minacce rivolte a Bessent. In passato, l'Iran ha smentito di aver pianificato attacchi contro funzionari o individui sul suolo americano. Secondo quanto riportato dal quotidiano, i funzionari Usa hanno osservato che la capacità dell'Iran di condurre attacchi su larga scala, sia negli Stati Uniti sia in altri territori oltreoceano, risulta limitata. Bessent è stato il volto della campagna di pressione economica esercitata da Washington contro Teheran nel corso del conflitto contro l'Iran iniziato il 28 febbraio da parte di Usa e Israele, con una offensiva che ha portato all'uccisione di alti funzionari iraniani, tra cui la Guida Suprema, l'ayatollah Ali Khamenei.