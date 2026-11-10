Nella cattedrale i funerali solenni delle persone morte nell'incidente ferroviario avvenuto ad Urda lo scorso 28 ottobre: intorno all’altare 69 candele accese, una per ogni vittima. A celebrare il rito l'arcivescovo di Toledo e primate di Spagna monsignor Francisco Cerro Chaves. Presenti i reali di Spagna, re Felipe VI e la regina Letizia, oltre a rappresentanti delle istituzioni, del governo e delle opposizioni. Assente il premier Pedro Sanchez