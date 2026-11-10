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Lo speciale sull'incidente ferroviario in Spagna
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Re Felipe e la regina Letizia ai funerali

Scontro treni Spagna, a Toledo funerali vittime. Presenti i sovrani Felipe e Letizia. FOTO

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Ansa/Getty

Nella cattedrale i funerali solenni delle persone morte nell'incidente ferroviario avvenuto ad Urda lo scorso 28 ottobre: intorno all’altare 69 candele accese, una per ogni vittima. A celebrare il rito l'arcivescovo di Toledo e primate di Spagna monsignor Francisco Cerro Chaves. Presenti i reali di Spagna, re Felipe VI e la regina Letizia, oltre a rappresentanti delle istituzioni, del governo e delle opposizioni. Assente il premier Pedro Sanchez

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