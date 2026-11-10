Scontro treni Spagna, a Toledo funerali vittime. Presenti i sovrani Felipe e Letizia. FOTO
Nella cattedrale i funerali solenni delle persone morte nell'incidente ferroviario avvenuto ad Urda lo scorso 28 ottobre: intorno all’altare 69 candele accese, una per ogni vittima. A celebrare il rito l'arcivescovo di Toledo e primate di Spagna monsignor Francisco Cerro Chaves. Presenti i reali di Spagna, re Felipe VI e la regina Letizia, oltre a rappresentanti delle istituzioni, del governo e delle opposizioni. Assente il premier Pedro Sanchez
- Nella cattedrale di Toledo si celebrano stasera, 10 novembre, i funerali solenni delle 69 vittime dell'incidente ferroviario avvenuto in Spagna, ad Urda, lo scorso 28 ottobre.
- Alla cerimonia sono presenti i sovrani spagnoli, il re Felipe VI e la regina Letizia.
- Vicino all’altare ci sono 69 candele accese, una per ogni persona che ha perso la vita nell’incidente ferroviario.
- Oltre ai reali Felipe VI e Letizia Ortiz, partecipano ai funerali i rappresentanti delle istituzioni, del governo e delle opposizioni. Assente, invece, il premier spagnolo Pedro Sanchez.
- L’arrivo dei sovrani di Spagna nella cattedrale di Toledo per i funerali delle 69 vittime dell'incidente ferroviario avvenuto ad Urda.
- A celebrare i funerali è l'arcivescovo di Toledo e primate di Spagna monsignor Francisco Cerro Chaves.
- A catalizzare l'attenzione politica è stata soprattutto l'assenza del premier Pedro Sanchez, che ha scelto di non partecipare alla funzione. Interrogato al riguardo, Sanchez aveva chiarito: "Non sono mai andato a funzioni religiose", precisando di partecipare invece a cerimonie commemorative laiche. Spiegazioni che, tuttavia, non hanno placato le polemiche dell'opposizione.
- Assieme ai monarchi, presenti per il governo il vicepresidente con delega all'Economia e ai Trasporti Carlos Cuerpo e la ministra dell'Istruzione Milagros Tolon. Presente anche il leader del Partito popolare Alberto Nunez Feijoo.
- Ai funerali presenti, oltre a rappresentanti delle istituzioni, anche i soccorritori e i volontari che sono intervenuti dopo la l’incidente ferroviario.
- Nella cattedrale presenti i familiari delle vittime e oltre 1.500 persone.
- La presenza dei reali Felipe VI e Letizia era stata annunciata qualche giorno fa dalla Casa reale spagnola.
- La cerimonia è presieduta dall'arcivescovo di Toledo, Francisco Cerro Chaves. Partecipano anche i cinque vescovi della regione e il presidente della Conferenza episcopale spagnola (Cee), Luis Javier Arguello.
- I funerali per le vittime della tragedia ferroviaria di Urda, celebrati stasera nella Cattedrale di Toledo, in Castiglia-La Mancia, in un primo momento erano in programma il 12 novembre ma poi sono stati anticipati al 10 per problemi di agenda di rappresentanti delle diverse istituzioni. La data, quindi, è stata spostata per esigenze organizzative e di agenda delle autorità.