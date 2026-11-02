Incidente ferroviario a Toledo, identificate le 2 vittime italiane

Sono l'italo venezuela Daniela Milan Parlanti e l'italo argentina Ana Martina Conte Grand. Nell'incidente ferroviario di Urda, avvenuto lo scorso 28 ottobre, sono morte almeno 69 persone ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Sono state ufficialmente identificate le due vittime di nazionalità italiana coinvolte nell'incidente ferroviario avvenuto il 28 ottobre a Urda, nella provincia di Toledo, quando alle 8:53 un treno Ave della compagnia Renfe si è scontrato contro un convoglio della compagnia Iryo sulla linea dell'alta velocità Madrid-Siviglia. Si tratta dell'italo-argentina Ana Martina Conte Grand, 32 anni, originaria di San Juan, che viveva in Andalusia dal 2025. Il fratello che era con lei su uno dei due treni coinvolti nell'incidente è rimasto ferito. La seconda italiana identificata è Daniela Millan Parlanti, 40 anni, italo-venezuelana di Caracas. Nel tragico incidente sono morte almeno 69 persone. Il fratello di Ana Martina Conte Grand, che si trovava con lei a bordo di uno dei due treni coinvolti nell’incidente, è rimasto ferito ed è ricoverato a Toledo.

Identificate con impronte digitali e Dna Entrambe le vittime sono state identificate tramite impronte digitali e Dna. Le loro famiglie sono assistite dalle autorità spagnole - che avevano allestito un Centro di assistenza ai congiunti delle vittime e dei dispersi nella sciagura ferroviaria presso la Casa sacerdotale di Toledo - e dal consolato generale d'Italia a Madrid per conto dell'ambasciata d'Italia in Spagna e della Farnesina. Ana Martina Conte Grand, 32 anni, era originaria di San Juan, in Argentina. Doveva il suo passaporto italiano al bisnonno emigrato dalla provincia di Torino. Si trovava in Spagna per fare visita al fratello e alla nipotina appena nata. Era sul treno Ave con il fratello, Jeremias, che è rimasto ferito nell'incidente ed è stato ricoverato in ospedale. Jeremias aveva raccontato di aver visto Ana Martina morta, prima di perdere conoscenza. Daniela Millan Parlanti, italo-venezuelana, era nata a Caracas. Specialista in tecnologie cardiopolmonari ed ecografia, aveva lavorato in Argentina e poi si era trasferita a Madrid dove aveva formato una famiglia. Era anche lei sul treno Ave Madrid-Siviglia, per un viaggio di lavoro. Vedi anche Incidente Spagna, sovrani visitano feriti all'ospedale di Toledo. FOTO