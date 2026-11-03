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Lo speciale sull'incidente ferroviario in Spagna
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Incidente ferroviario Toledo, lascia ministro dei Trasporti spagnolo

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Oscar Puente ha annunciato un passo indietro al termine di un'audizione durata quattro ore alla Deputazione Permanente del Congresso dei deputati spagnolo sullo scontro treni a Urda

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"Voglio annunciarvi che mi dimetto non solo dall'incarico di ministro dei Trasporti, ma anche da quello di capolista socialista per Valladolid alle elezioni generali del 29 novembre". Con queste parole Oscar Puente, titolare dei Trasporti spagnolo, ha annunciato un passo indietro al termine di un'audizione durata quattro ore alla Deputazione Permanente del Congresso dei deputati spagnolo sull'incidente ferroviario a Urda, in provincia di Toledo, costato almeno 69 vittime (tra le quali due cittadine italiane) lo scorso 28 ottobre. 

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Incidente Spagna, sovrani visitano feriti all'ospedale di Toledo. FOTO

Il Re e la Regina di Spagna si sono recati ieri all’ospedale Universitario di Toledo per fare visita alle persone rimaste ferite nello scontro tra i due treni dell’alta velocità avvenuto la mattina del 28 ottobre tra Madrid e l'Andalusia nei pressi di Urda. Felipe e Letizia sono poi andati dalle circa 50 famiglie dei dispersi. “L’indagine dovrà accertare come e perché è avvenuta questa catastrofe', poiché 'dovranno studiarsi le misure da adottare perché quanto successo non accada di nuovo', ha dichiarato il sovrano

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