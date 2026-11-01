Incidente ferroviario Spagna, identificate 56 delle 69 vittime

Delle persone decedute dopo lo scontro tra due treni sulla linea ad alta velocità Madrid-Siviglia restano ancora da identificare 13 vittime, mentre diminuisce il numero dei ricoverati negli ospedali della regione. Proseguono le operazioni di recupero e le attività investigative sul luogo dello schianto ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Sono state identificate 56 delle almeno 69 persone morte nell'incidente ferroviario avvenuto mercoledì scorso a Urda, in provincia di Toledo. Nello scontro sulla linea ad alta velocità Madrid-Siviglia sono rimasti coinvolti due convogli, un Iryo e un Ave Renfe, in quello che è stato uno dei più gravi incidenti ferroviari degli ultimi anni nel Paese. Secondo l'ultimo bilancio provvisorio del Centro integrato dati dell'Istituto di Medicina legale e Scienze forensi di Toledo, tra le vittime riconosciute figurano 54 cittadini spagnoli, una cittadina francese e una portoghese. Due le persone di origine italiana ancora disperse. Le autopsie sono state completate su tutte le 69 salme recuperate, ma 13 vittime devono ancora essere identificate: si tratterebbe di cittadini stranieri, mentre risultano ancora aperte altrettante denunce di scomparsa collegate alla tragedia.

Morta una scienziata di Cambridge Tra le vittime identificate c'è anche Marta Shahbazi Alonso, scienziata spagnola di 41 anni: era una ricercatrice di fama internazionale all'Università di Cambridge. La famiglia, secondo quanto riferisce il Sunday Times, ha ricevuto sabato sera la conferma ufficiale della sua morte. Al momento dello scontro tra i due convogli, la biologa molecolare si trovava sul treno ad alta velocità Ave: era diretta a El Rompido, nella provincia di Huelva, per ricevere il premio José Luis Gomez-Skarmeta 2026, assegnato dalla Società spagnola di biologia dello sviluppo per i suoi contributi allo studio delle prime fasi dello sviluppo embrionale umano. Shahbazi lascia il marito, l'italiano Mirco Petruzzelli, e due figli di sette e tre anni. Originaria della provincia di Leon, Shahbazi aveva iniziato la carriera all'Università autonoma di Madrid, proseguendo poi al Centro nazionale spagnolo per la ricerca oncologica, dove aveva conseguito il dottorato. Dal 2020 dirigeva un proprio gruppo di ricerca al Laboratorio di biologia molecolare (Lmb) di Cambridge. Era considerata una delle principali esperte nello studio dello sviluppo embrionale umano.

Dimessi molti feriti, 15 in terapia intensiva Intanto continua a diminuire il numero dei feriti ricoverati. Attualmente sono 34 le persone ancora in ospedale, cinque in meno rispetto al precedente aggiornamento. Di queste, 15 si trovano nei reparti di terapia intensiva. Delle 119 persone inizialmente ricoverate nelle strutture sanitarie di Toledo, Alcazar de San Juan, Ciudad Real e Albacete, 76 sono già state dimesse. Vedi anche Scontro tra treni in Spagna, proseguono i soccorsi

Proseguono le operazioni sul luogo dello schianto Le ricerche di eventuali resti biologici nell'area dell'incidente sono andate avanti anche durante la notte con l'impiego di circa 50 agenti, unità cinofile e droni. Nel frattempo, tre grandi gru operative sul posto hanno rimosso i cinque vagoni deragliati e finiti sul terrapieno vicino alla linea, di cui tre carrozze del treno Iryo e due dell'Ave Renfe coinvolti nello scontro sulla linea ad alta velocità Madrid-Siviglia. Leggi prima Incidente ferroviario Spagna, due italiane risultano ancora disperse

Assistenza ai familiari delle vittime A Toledo prosegue il supporto psicologico per i parenti delle vittime. Ventisette psicologi sono impegnati nel centro di assistenza allestito presso la Casa sacerdotale, dove è operativo anche un presidio sanitario del registro regionale Sescam.

Verso la commemorazione Il presidente della Giunta regionale, Emiliano Garcia Page, ha dichiarato che è improbabile che vengano rinvenuti altri corpi tra i resti dei treni. Intanto, dopo la messa celebrata sabato nella parrocchia di Urda, la Cattedrale di Toledo ospiterà nei prossimi giorni un funerale in memoria delle vittime. Ad annunciarlo durante l'omelia è stato l'arcivescovo di Toledo e primate di Spagna, monsignor Francisco Cerro.