Scontro treni Spagna, almeno 68 morti. Disperse tre italiane

L’incidente è avvenuto vicino Toledo, sulla linea dell'alta velocità Madrid-Siviglia. Un treno Renfe si è scontrato con un convoglio di Iryo che era fermo sui binari. Bilancio al momento di almeno 68 morti e 100 feriti. Disperse tre italiane, un connazionale è ricoverato ma fuori pericolo, altri 5 sono in buone condizioni. La causa della tragedia sarebbe un errore umano dopo un guasto al sistema di segnalamento

Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di soccorso del disastro ferroviario avvenuto ieri in Spagna , nel quale almeno 68 persone hanno perso la vita e decine sono rimaste ferite. Illuminate da potenti riflettori, le squadre hanno lavorato per tagliare le carrozze metalliche alla ricerca delle vittime e dei dispersi, mentre molte delle persone decedute nell'incidente devono ancora essere identificate. Tra i dispersi risultano al momento anche tre donne italiane. Secondo il ministero dell'Interno spagnolo, centinaia di operatori sono stati inviati sul luogo del disastro per le operazioni di soccorso e recupero, che hanno previsto anche l'utilizzo di droni ed elicotteri per individuare le vittime e rimuovere le macerie. Nel frattempo, il sindacato dei macchinisti Semaf ha avviato uno sciopero di 24 ore a partire dalla mezzanotte, chiedendo miglioramenti strutturali alla sicurezza e il rispetto di impegni precedentemente assunti.

Cosa è successi ieri

Al chilometro 118 nei pressi di Urda, non lontano da Toledo, uno scontro tra due treni ad alta velocità sulla linea Madrid-Siviglia ha provocato almeno 68 morti e più di 100 feriti, dei quali 18 in condizioni gravi. Decine le persone ancora disperse. Ad essere coinvolti sono stati un treno Ave dell'azienda pubblica Renfe e un Iryo - compagnia partecipata da Fs Internacional - con a bordo rispettivamente 397 e 147 persone, compreso un neonato. Il primo convoglio, viaggiando a circa 200 chilometri orari, ha investito in pieno il secondo, fermo per un guasto del sistema di controllo della stazione di Urda.

Farnesina: tre le italiane disperse nell'incidente

La Farnesina comunica che le autorità spagnole hanno indicato tre cittadine italiane disperse a causa dell’incidente. La situazione dei connazionali coinvolti, spiega il ministero degli Esteri, è la seguente: 5 passeggeri italiani sono stati recuperati in condizioni stabili dai 2 treni coinvolti. Un sesto è ricoverato in un ospedale di Toledo; altre 3 sono considerate "disperse". Le autorità spagnole hanno iniziato le operazioni di riconoscimento delle salme.