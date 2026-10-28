Dal presidente della Repubblica al leader francese, da Kallas a Zelensky passando per Merz e per il ministro degli esteri di Israele. Sono stati diversi, tutti uniti nel cordoglio, i messaggi di vicinanza giunti alla Spagna dopo la tragedia di Toledo

E' unanime il cordoglio internazionale per la tragedia che è avvenuta in Spagna ( IL VIDEO ), dove due treni si sono scontrati sulla linea che collega Madrid alla regione dell'Andalusia, nel sud del Paese e che ha causato decine di morti e di feriti. Tra i vari messaggi di vicinanza quello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente ferroviario occorso poche ore fa nei pressi di Toledo, provocando numerose vittime. Il pensiero di tutti gli italiani va alle famiglie di quanti hanno perso la vita, ai feriti - cui auguriamo un pronto ristabilimento - e alle squadre impegnate nei soccorsi. In un momento di così grave lutto per l'amico popolo spagnolo, desidero far pervenire a Vostra Maestà il più sincero cordoglio a nome della Repubblica Italiana e le espressioni della mia personale vicinanza". Questo il messaggio inviato a Filippo VI Re di Spagna per l'incidente ferroviario verificatosi a Toledo.

Kallas: "Condoglianze per l'incidente di Toledo"

"Ho espresso a José Manuel Albares le mie più sentite condoglianze in seguito al tragico incidente ferroviario nella provincia di Toledo, in Spagna". Lo ha dichiarato via social l'Alta rappresentante Ue agli Affari esteri, Kaja Kallas, dopo aver contattato il ministro degli Esteri spagnolo. "I nostri pensieri vanno alle famiglie e ai cari di coloro che hanno perso la vita. Auguro una pronta guarigione ai feriti e forza a tutti coloro che sono stati colpiti", ha aggiunto.

L' Ue "pronta ad aiutare"

La Commissione Europea si è detta "pronta ad aiutare" la Spagna, se necessario, dopo lo scontro frontale tra due treni ad alta velocità verificatosi stamani sulle cause del quale "è troppo presto per arrivare a delle conclusioni". Lo ha riferito la portavoce capo Paula Pinho, durante un briefing con la stampa. La presidente Ursula von der Leyen "è attualmente in viaggio per il Canada", quindi "non ha ancora avuto l'opportunità di parlare" con il primo ministro Pedro Sanchez, ma ha espresso tempestivamente il proprio cordoglio via social, è stato confermato.

Macron: "Terribile incidente, la Francia è solidale"

"Terribile incidente ferroviario in Spagna. Il nostro pensiero va alle vittime, alle loro famiglie, ai numerosi feriti, nonchè a tutte le squadre mobilitate nelle operazioni di soccorso. Al popolo spagnolo, esprimo la solidarietà della Francia". Lo ha scritto il presidente francese Emmanuel Macron sui social.

Merz: "Colpito profondamente"

"La notizia del grave incidente ferroviario di Toledo mi colpisce profondamente. Ci uniamo al lutto dei nostri amici spagnoli e di tutti coloro che hanno perso una persona cara. Ai feriti auguro una rapida guarigione". Ad affermarlo in un post su 'X' è stato il cancelliere tedesco, Friedrich Merz.

Lagarde: "Giornata triste per la Spagna"

"Ho appreso con profondo dolore la notizia dell'incidente ferroviario a Toledo. Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie, ai soccorritori e al popolo spagnolo in questa giornata così triste". Lo ha scritto sui social la presidente della Bce Christine Lagarde, esprimendo il suo cordoglio.

Zelensky: "Tragedia sconvolgente"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha inviato le sue condoglianze alla Spagna, al primo ministro Pedro Sanchez e a "tutto il popolo spagnolo" dopo l'incidente ferroviario avvenuto a Urda, in provincia di Toledo, che, come ha scritto, "ha causato decine di vittime e numerosi feriti". "Una tragedia sconvolgente", ha aggiunto in un messaggio sui social, augurando ai feriti "una pronta guarigione".

Il ministro degli Esteri di Israele: "Forte preoccupazione, ci uniamo al dolore"

"Seguiamo con forte preoccupazione le notizie sul tragico incidente ferroviario nei pressi di Toledo. La nostra solidarietà e le nostre più sentite condoglianze alle vittime e alle loro famiglie in questi momenti tanto difficili. In questo momento così duro ci uniamo al dolore degli spagnoli". Così in un post su X il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa'ar.