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Lo speciale sull'incidente ferroviario in Spagna
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Incidente ferroviario Spagna, due italiane risultano ancora disperse

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Il bilancio dello scontro fra due treni avvenuto mercoledì vicino Toledo, sulla linea di alta velocità Madrid-Siviglia, è di almeno 69 vittime. Tra i dispersi figurano due italiane, entrambe residenti in Spagna: una è italo-argentina, l'altra italo-venezuelana. Una terza connazionale invece ieri ha dato sue notizie al consolato assicurando di stare bene

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Sono almeno 69 le vittime dello scontro fra due treni avvenuto mercoledì, vicino Toledo, sulla linea di alta velocità Madrid-Siviglia, secondo l’ultimo bilancio della Commissione d'Inchiesta sugli incidenti ferroviari (Ciaf). Tra i dispersi figurano ancora due italiane. Una terza si è invece fatta sentire ieri mattinata con il consolato italiano a Madrid assicurando di stare bene. Per le altre due connazionali di cui non si hanno notizie, entrambe residenti in Spagna, continua l'attesa: una è italo-argentina, l'altra italo-venezuelana. Tra i dispersi c'è anche la sorella di Jeremias Conte Grande, un italiano rimasto ferito e ricoverato all'ospedale universitario di Toledo. "Ho parlato con l'unico ferito italiano. Non aveva una voce sofferente, non so quali siano le condizioni mediche. Era in viaggio con la sorella e lei è dispersa", ha informato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

L’identificazione delle vittime

A Toledo sono state trasferite 52 salme, troppe per l'obitorio, per cui l'esercito ha dovuto allestire tende e container refrigerati. Venti esperti forensi lavorano per l'identificazione delle vittime, mentre i soccorritori continuano giorno e notte a cercare resti umani fra i rottami con unità cinofile, droni termici, che si muovono fra le ruspe giganti per sollevare le tonnellate di lamiere dei quattro vagoni ribaltati nell’impatto fra i due treni dell'alta velocità. Dovuto, secondo i primi risultati nell'inchiesta riferiti dal governo, a una sequenza di guasti al sistema di Lzb di controllo automatico dei convogli, culminata in un errore umano al centro di controllo Adif, il gestore delle infrastrutture, a Madrid.    

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Sanchez: “Stato mobilitato”

Il bilancio della strage ferroviaria conta anche almeno 54 feriti ancora ricoverati a Toledo e Madrid, ha indicato il presidente della giunta di Castiglia-La Mancia, Emiliano Garcia Page. Con lui, al Centro di coordinamento delle emergenze a Toledo, il premier Pedro Sanchez ha assicurato che "tutto lo Stato è mobilitato" per recuperare i corpi, identificare le vittime e assistere i feriti. Soprattutto, ha promesso che le cause saranno chiarite "fino all'ultimo dettaglio" e che "sarà rafforzata la sicurezza, perché non accada di nuovo".   

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Il ministro dei Trasporti al centro delle critiche

Dopo la precedente strage ferroviaria ad Adamuz (Cordoba) sulla stessa linea tav, costata a gennaio 46 vittime, ora il Paese si interroga. Il governo ha confermato la fiducia a Oscar Puente, il ministro dei Trasporti al centro delle critiche, che riferirà la prossima settimana in Parlamento. Alla Moncloa ritengono che non vi siano elementi per collegare la sciagura alla sua gestione. La linea è non anticipare conclusioni, mentre sono in corso le inchieste tecniche e giudiziaria. Un appello all'unità è venuto da re Felipe - che con la regina Letizia ha visitato ieri i feriti in ospedale e le famiglie in angoscia per i propri cari - per "avanzare insieme" nonostante il "durissimo colpo". Ma anche il monito perché l'indagine accerti "come e perché è avvenuta questa catastrofe". 

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epa13336232 A general view showing the derailed carriages of the two high-speed trains (AVE in Spanish symbols), one of Renfe and another of Iryo, that have crashed in the village of Urda, Toledo, Spain, 28 October 2026. At least ten people have been killed, Spanish media reported. EPA/ISMAEL HERRERO
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