Incidente ferroviario Spagna, due italiane risultano ancora disperse

Il bilancio dello scontro fra due treni avvenuto mercoledì vicino Toledo, sulla linea di alta velocità Madrid-Siviglia, è di almeno 69 vittime. Tra i dispersi figurano due italiane, entrambe residenti in Spagna: una è italo-argentina, l'altra italo-venezuelana. Una terza connazionale invece ieri ha dato sue notizie al consolato assicurando di stare bene ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Sono almeno 69 le vittime dello scontro fra due treni avvenuto mercoledì, vicino Toledo, sulla linea di alta velocità Madrid-Siviglia, secondo l’ultimo bilancio della Commissione d'Inchiesta sugli incidenti ferroviari (Ciaf). Tra i dispersi figurano ancora due italiane. Una terza si è invece fatta sentire ieri mattinata con il consolato italiano a Madrid assicurando di stare bene. Per le altre due connazionali di cui non si hanno notizie, entrambe residenti in Spagna, continua l'attesa: una è italo-argentina, l'altra italo-venezuelana. Tra i dispersi c'è anche la sorella di Jeremias Conte Grande, un italiano rimasto ferito e ricoverato all'ospedale universitario di Toledo. "Ho parlato con l'unico ferito italiano. Non aveva una voce sofferente, non so quali siano le condizioni mediche. Era in viaggio con la sorella e lei è dispersa", ha informato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

L’identificazione delle vittime A Toledo sono state trasferite 52 salme, troppe per l'obitorio, per cui l'esercito ha dovuto allestire tende e container refrigerati. Venti esperti forensi lavorano per l'identificazione delle vittime, mentre i soccorritori continuano giorno e notte a cercare resti umani fra i rottami con unità cinofile, droni termici, che si muovono fra le ruspe giganti per sollevare le tonnellate di lamiere dei quattro vagoni ribaltati nell’impatto fra i due treni dell'alta velocità. Dovuto, secondo i primi risultati nell'inchiesta riferiti dal governo, a una sequenza di guasti al sistema di Lzb di controllo automatico dei convogli, culminata in un errore umano al centro di controllo Adif, il gestore delle infrastrutture, a Madrid. Approfondimento I 10 peggiori incidenti ferroviari del mondo per numero di vittime

Sanchez: “Stato mobilitato” Il bilancio della strage ferroviaria conta anche almeno 54 feriti ancora ricoverati a Toledo e Madrid, ha indicato il presidente della giunta di Castiglia-La Mancia, Emiliano Garcia Page. Con lui, al Centro di coordinamento delle emergenze a Toledo, il premier Pedro Sanchez ha assicurato che "tutto lo Stato è mobilitato" per recuperare i corpi, identificare le vittime e assistere i feriti. Soprattutto, ha promesso che le cause saranno chiarite "fino all'ultimo dettaglio" e che "sarà rafforzata la sicurezza, perché non accada di nuovo". Vedi anche Incidente tra due treni in Spagna, ecco quali sono le possibili cause