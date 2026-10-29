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L'incidente di Toledo influenzerà l’esito delle elezioni in Spagna?

Giuliana De Vivo

Giuliana De Vivo
©Getty

Il secondo disastro ferroviario con decine e decine di morti in un solo anno getta una nuova pesante ombra sull’operato del governo uscente, già in difficoltà per diversi casi di corruzione. Le opposizioni, sebbene con toni diversi, cavalcano quanto accaduto. E a Madrid c’è chi torna in piazza a protestare  

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