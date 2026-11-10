Papa Leone XIV in Argentina, messa a Cordoba e veglia a Buenos Aires. FOTO
Prosegue il viaggio in Argentina del Pontefice. A Cordoba, città a 700 chilometri da Buenos Aires, oggi celebra la messa. In programma anche incontri con il clero locale, prima di ritornare nella capitale argentina
- Il viaggio di Papa Leone XIV prosegue oggi a Córdoba. Ad accoglierlo, nell'area della fabbrica aeronautica Fadea, una folla di fedeli giunti già durante la notte per assistere alla celebrazione. Nella città argentina il Papa celebra la messa, a cui poi seguono degli incontri con il clero locale.
- Secondo la stima delle autorità locali, diffusa dalla sala stampa vaticana, alla messa di Papa Leone, sulla spianata della Scuola di aviazione militare di Cordoba, sono 650 mila i fedeli presenti
- Dopo la messa Leone XIV incontra vescovi, sacerdoti e religiosi. Conclusi gli appuntamenti nella città argentina, il Pontefice farà ritorno a Buenos Aires. Qui, alle 20.15 ora locale, è in programma una veglia di preghiera con i giovani presso il Monumento de los Españoles. L'incontro nella capitale chiuderà una giornata scandita da celebrazioni liturgiche e momenti di confronto con la comunità cattolica.
- Nell’omelia celebrata all’aeroporto militare di Córdoba, Papa Leone XIV ha richiamato le parole di Bergoglio: "I poveri hanno bisogno di Dio e di persone che esprimano con la loro vita la forza dell’amore cristiano". Citando anche Giovanni Paolo II, il Pontefice ha invitato i fedeli a testimoniare la fede attraverso l’esempio nella vita di ogni giorno. Ricordando i santi argentini Cura Brochero e Mama Antula, Prevost ha esortato tutti alla santità: "Aprite i vostri cuorI. Andate e portate il Vangelo"
- Durante la visita a Córdoba, Papa Leone XIV riceverà in dono un poncho confezionato a mano da Erick Rojas, giovane pastore e tessitore della comunità indigena La Unión, nel dipartimento di Pocho. L'artigiano appartiene al popolo originario dei comechingones. Il regalo è stato commissionato dal governatore provinciale Martín Llaryora diversi mesi fa.