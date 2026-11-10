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epa13366837 Pope Leo XIV (C) greets the crowd upon his arrival in Cordoba, Argentina, 10 November 2026. The pontiff's visit to Argentina marks the second leg of his 06 to 17 November tour of Latin America. EPA/SEBASTIAO MOREIRA

Papa Leone XIV in Argentina, messa a Cordoba e veglia a Buenos Aires. FOTO

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©Ansa

Prosegue il viaggio in Argentina del Pontefice. A Cordoba, città a 700 chilometri da Buenos Aires, oggi celebra la messa. In programma anche incontri con il clero locale, prima di ritornare nella capitale argentina

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