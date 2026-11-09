Papa in Argentina, oggi la visita al Cottolengo e la messa a Buenos Aires. FOTO
Il Pontefice ha visitato il Piccolo Cottolengo di Don Orione che assiste disabili e persone con dipendenze. Poi il programma prevede la messa al Monumento de los Espanoles, oltre che l'incontro con il mondo del lavoro e con i leader religiosi. La giornata pubblica del Papa si concluderà nella Cattedrale della Santissima Trinità, dove sono custoditi dei paramenti di Bergoglio, con i Vespri
- È una giornata tutta dedicata al mondo del sociale, quella di oggi a Buenos Aires e dintorni, per Papa Leone XIV. Il primo appuntamento è quello con la visita al Piccolo Cottolengo di Don Orione che assiste disabili e persone con dipendenze. Il pontefice si è recato sul posto con la papamobile, passando tra la gente e salutando i fedeli accorsi in strada per incontrarlo.
- "Il progresso di una nazione si misura anche dall'accoglienza che sa riservare alle persone con disabilità ", ha detto il Papa nella visita al Piccolo Cottolengo di Claypole, a 30 chilometri da Buenos Aires.
- Rivolgendosi alle persone assistite, Leone ha anche sottolineato: "Vorrei oggi affermare che le vostre vite non sono un peso per la società, sono una benedizione, perché voi potete aiutarci a non dimenticare qual è il fondamento della dignità di ogni essere umano e ciò che è veramente importante nella vita".
- Poi il programma prevede che Leone celebri la messa presso il Monumento de los Espanoles. Nel pomeriggio, l'incontro con il mondo del lavoro all'Università Cattolica dell'Argentina. A seguire, l'incontro con i leader religiosi. La giornata pubblica del Papa si concluderà nella Cattedrale della Santissima Trinità, dove sono custoditi dei paramenti di Bergoglio, con i Vespri.
- Ieri, invece, c'è stato l'incontro tra Prevost e il presidente argentino Javier Milei, alla Casa Rosada. Il pontefice si tratterrà in Argentina fino a mercoledì 11 novembre. E il suo intero viaggio, iniziato in Uruguay, proseguirà fino al 17 novembre: dopo l’Argentina Leone farà tappa anche in Perù.