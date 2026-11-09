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Papa in Argentina, oggi la visita al Cottolengo e la messa a Buenos Aires. FOTO

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Il Pontefice ha visitato il Piccolo Cottolengo di Don Orione che assiste disabili e persone con dipendenze. Poi il programma prevede la messa al Monumento de los Espanoles, oltre che l'incontro con il mondo del lavoro e con i leader religiosi. La giornata pubblica del Papa si concluderà nella Cattedrale della Santissima Trinità, dove sono custoditi dei paramenti di Bergoglio, con i Vespri

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