Il panda gigante è uno degli animali presenti nella struttura di Chongqing, città cinese che si trova nel distretto di Jiulongpo. Con l’arrivo dell’inverno, al protagonista dei prossimi scatti Yu Ai e i suoi compagni viene messa a disposizione, oltre ad altri giochi, frutta e cibo vario, anche la neve artificiale nella quale gli animali si divertono a rotolare. Lo zoo, aperto al pubblico nel 1955, è famoso proprio per l’ampia presenza di esemplari rari come anche la tigre della Cina meridionale e il panda rosso