Il panda gigante è uno degli animali presenti nella struttura di Chongqing, città cinese che si trova nel distretto di Jiulongpo. Con l’arrivo dell’inverno, al protagonista dei prossimi scatti Yu Ai e i suoi compagni viene messa a disposizione, oltre ad altri giochi, frutta e cibo vario, anche la neve artificiale nella quale gli animali si divertono a rotolare. Lo zoo, aperto al pubblico nel 1955, è famoso proprio per l’ampia presenza di esemplari rari come anche la tigre della Cina meridionale e il panda rosso
- È arrivata la neve nello zoo di Chongqing, in Cina. O meglio, blocchi di neve artificiale che stanno facendo divertire i panda giganti ospitati nella struttura. Quello in foto è Yu Ai, uno degli esemplari che abita nello zoo cinese, intento a giocare con uno dei suoi peluche e con una palla di neve ghiacciata.
- Quello di Chongqing è uno degli zoo più conosciuti della Cina. Si trova nell’omonima città nel distretto di Jiulongpo ed è famoso proprio per la presenza dei panda giganti. Nella struttura si trovano però anche altri animali come i panda rossi, le tigri della Cina meridionale, gli elefanti asiatici, scimmie, oranghi e anche i pinguini.
- Per vedere i panda giganti mangiare o giocare l’orario migliore è quello del mattino, tra le 8 e le 11, quando gli animali sono generalmente più svegli e attivi. Lo zoo di Chongqing alleva i panda giganti dagli anni ‘60: nel 2023 ne ospitava 22 ed era considerato lo zoo urbano cinese con il maggior numero di esemplari.
- I panda giganti sono una delle attrazioni preferite dello zoo cinese. Sono animali simpatici, che amano giocare e sanno far divertire chi li osserva. Oltre ai soliti peluche e agli altri giochi che lo zoo mette a disposizione degli animali durante tutto l’anno, nella stagione invernale arriva anche la neve.
- I panda giganti di divertono molto e apprezzano la sensazione di fresco della neve: per questo passano ore a giocarci e a rotolarsi tra i fiocchi ghiacciati.
- Per far vivere i panda giganti nel modo più confortevole possibile, i responsabili dello zoo di Chongqing hanno costruito una Panda House, diventata una delle attrazioni principali della struttura. Dedicata solo ai panda giganti, la Panda House è stata progettata per permettere ai visitatori di osservare da vicino i panda giganti e, allo stesso tempo, offrire agli animali ambienti più adatti alle loro esigenze.
- La struttura rinnovata è stata aperta nel 2023 ed è organizzata su due livelli. Al piano inferiore è possibile osservare i panda molto da vicino: qui gli animali mangiano, si muovono, giocano o riposano.
- Il piano superiore offre invece una vista panoramica, sicuramente più lontana ma anche più scenografica. Da lì è possibile osservare dall'alto le aree verdi, le colline artificiali e i diversi spazi frequentati dai panda.
- Lo zoo di Chongqing è stato aperto al pubblico il 23 gennaio 1955. Inizialmente si chiamava West District Park ma poi, nel 1960, assunse ufficialmente il nome Chongqing Zoo. Nel 2015 è diventato una base nazionale per l'educazione ambientale e gli studi scientifici per la tutela degli animali.
- Lo zoo di Chongqing è anche un centro importante per la conservazione e la riproduzione di specie rare. Non solo panda giganti, quindi, ma anche la tigre della Cina meridionale (Panthera tigris amoyensis) che è considerata in pericolo critico di estinzione. Per salvaguardarla, lo zoo partecipa a programmi specializzati di riproduzione e conservazione.