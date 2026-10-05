Alle Mauritius scoperto uno squalo lanterna grande quanto una mano

Una nuova specie di piccolo squalo lanterna è stato individuato nelle profondità delle acque delle Mauritius, nell'Oceano Indiano sud-occidentale e potrebbe fregiarsi del titolo di squalo più piccolo del mondo, in virtù della sua lunghezza pari a circa 20 centimentri. La nuova specie è stata denominata "Etmopterus bulbosus" per via di quello che i ricercatori definiscono il suo "grande muso bulboso". In realtà, in passato, ne era stato individuato un unico esemplare, rinvenuto ad una profondità compresa tra i 400 e i 500 metri e recuperato attraverso una rete a strascico. I dettagli del ritrovamento recente sono stati illustrati in uno studio diffuso sul " Journal of Ocean Science Foundation ".

Le caratteristiche

Il genere "Etmopterus", hanno spiegato gli esperti è piuttosto ricco di varietà, con ben 43 specie note suddivise in raggruppamenti di individui strettamente correlati tra loro e dotati di caratteristiche morfologiche abbastanza simili. La nuova specie individuata è stata correlata gruppo degli "Etmopterus pusillus", sebbene gli autori stessi ne abbiano riportato la somiglianza con un'altra specie, quella degli "Etmopterus sentosus", grazie alla presenza di un'area estesa di denticoli dermici. In base a quanto emerso, l'esemplare femmina della nuova specie misura appena 21,5 centimetri dal muso bulboso fino alla punta della coda. La specie, di fatto, è stata associata al più comune "squalo lanterna dal muso grande". Il corpo presenta una caratteristica sfumatura leggermente violacea, che si sovrappone alla colorazione di base marrone e nera.

Una curiosità

Non solo perchè molte specie del genere "Etmopterus" sono in grado di emettere una piccola luce, una caratteristica resa possibile da cellule cutanee specializzate chiamate fotofori. Si ipotizza che tale luminescenza possa servire ad attirare le prede o anche a scoraggiare i predatori.

Un nuovo primato?

La nuova specie, come accennato, potrebbe fregiarsi anche di un particolare record. Attualmente, infatti, lo squalo più piccolo al mondo è lo squalo lanterna nano, il quale da adulto raggiunge una lunghezza massima di 21,2 centimetri e può stare nel palmo di una mano. Quasi come l'Etmopterus bulbosus.

Un'altra specie simile

Quella individuata alle Mauritius, però, non è l'unica rinvenuta di recente. Verso la fine dello scorso anno, spiegano gli esperti, un'altra nuova specie di squalo lanterna è stata scoperta durante una spedizione al largo della costa dell'Australia occidentale. "Gli squali lanterna sono un gruppo di squali straordinario; questa nuova specie è stata scoperta a profondità fino a 610 metri nel corso di indagini sulla biodiversità condotte per Parks Australia nell'area del Gascoyne Marine Park, al largo dell'Australia Occidentale", aveva segnalato il dottor Will White, membro dell'Australian National Fish Collection.