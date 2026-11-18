Fino al 23 dicembre la galleria BKV Fine Art di Milano ospita De Sanguine, collettiva ideata dal poeta Gabriele Tinti: 46 opere, dal Quattrocento a oggi, che raccontano il sangue come vita, martirio, ferita e redenzione. Dai maestri del Seicento come Tanzio da Varallo e Vermiglio fino a Marina Abramović, Lucio Fontana, Andres Serrano, Regina José Galindo e Anish Kapoor. E venerdì 27 novembre, per Bookcity, il regista Abel Ferrara leggerà i versi di Tinti alla presentazione del volume edito da Eris Press ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Le strade di Milano, a volte, sanno essere più ironiche di qualunque curatore. Non stupisce, dunque (o stupisce soltanto un poco), che De Sanguine, la mostra che fino al 23 dicembre racconta il sangue nell'arte, abiti in via Fontana, al numero 16, e che tra le 46 opere riunite dalla galleria BKV Fine Art campeggi un Concetto spaziale di Lucio Fontana, rosso come una ferita appena aperta. Né si può fare a meno di pensare a Charles Baudelaire, che nei Fiori del male immaginava il proprio sangue sgorgare proprio come una fontana: «Il me semble parfois que mon sang coule à flots, / Ainsi qu'une fontaine aux rythmiques sanglots». Il poeta lo sentiva scorrere con un lungo mormorio, eppure si tastava invano, incapace di trovare la ferita. Tre fontane, insomma, e un solo liquido. Il quarto indizio, per chi ama le prove, lo fornisce Gina Pane, presente in galleria con un'opera dal titolo chilometrico, L'homme à la branche verte qui n'avait pas lu «Les Fleurs du mal» (1982): l'uomo dal ramo verde che non aveva letto Baudelaire. Lui, beato, la ferita non la cercava affatto. Le fontane, del resto, sono fatte anche per essere ascoltate. E venerdì 27 novembre alle 18.30, nel programma di Bookcity Milano, in galleria risuonerà una voce che di sangue e di grazia se ne intende: quella di Abel Ferrara, che leggerà le poesie di Gabriele Tinti alla presentazione del volume De Sanguine (Eris Press).

La vita è nel sangue, parola di Levitico La mostra nasce da un progetto originale dello stesso Tinti, poeta che da anni pratica l'arte antichissima dell'ecfrasi: scrive versi ispirati ai capolavori dei musei (su tutti il Pugile a riposo di Palazzo Massimo) e li affida alla voce di attori e registi. Ferrara compreso: lo scorso maggio, alla galleria Voena di Milano, aveva già letto The Boxer, i testi che Tinti ha dedicato proprio a quel bronzo. A dettare la rotta di De Sanguine è un versetto del Levitico che suona come una diagnosi: «La vita di ogni essere vivente è il suo sangue». Tutto il resto discende da lì. Il sangue come esperienza originaria del corpo, come prova che siamo vivi (basta un taglio su un dito per ricordarcelo), ma anche come simbolo di martirio e sacrificio, strumento con cui ogni epoca ha provato a dare un senso alla vita e alla morte e, già che c'era, a costruire i propri ideali di bellezza. Il catalogo, quasi a voler saldare Antico e Nuovo Testamento, affianca a quelle parole l'invito del Vangelo di Matteo a rinnegare se stessi e prendere la propria croce, stampato in greco, latino, italiano e inglese come un'iscrizione da lapidario. Approfondimento James Franco legge Roma, all'Ara Pacis le poesie di Gabriele Tinti

Il Seicento che sanguina, tra Davide e Giuditta Il volto della mostra è il Davide con la testa di Golia (1621-1625 circa) di Giuseppe Vermiglio, caravaggesco attivo tra Roma e la Lombardia. Il giovane eroe ci guarda con un'aria quasi distratta, la testa del gigante accanto, come chi ha appena sbrigato una faccenda domestica. Poco più in là la Giuditta con la testa di Oloferne di Andrea Vaccaro risponde con la stessa impassibilità: pallida, scollata, lo sguardo altrove. Si direbbe che nel Seicento il sangue, più che sporcare, illumini. Lo sapeva Antonio De Bellis, che nell'Apollo che scortica Marsia (1644) mostra il dio intento a sfilare la pelle al satiro con la calma di chi si toglie un guanto; e lo sapeva Antonio d'Enrico detto Tanzio da Varallo, il cui San Francesco riceve le stigmate ci porta dritti al cuore teologico del percorso. Completano la sezione antica il San Sebastiano attribuito a Louis Finson, il Vir dolorum (1480 circa) dello Pseudo Pier Francesco Fiorentino, la Crocifissione (1420 circa) di Andrea De Aste detto Maestro dei Penna e un Ecce Homo della bottega di Giampietrino, allievo di Leonardo, databile al primo quarto del Cinquecento. Approfondimento Trafugarte,Abel Ferrara e Gabriele Tinti sul Pugile a riposo

Miele, vino e una stella: Abramović e i contemporanei Il salto nel Novecento è meno brusco di quanto si pensi. Nel 1975, alla galleria Krinzinger di Innsbruck, Marina Abramović apparecchiò un tavolo con una tovaglia bianca, mangiò un chilo di miele, bevve un litro di vino rosso e poi, con una lametta, si incise sul ventre una stella a cinque punte, prima di stendersi su una croce di ghiaccio. L'azione si chiamava Thomas Lips, e l'artista avrebbe raccontato che dentro c'erano il suo passato comunista (la stella) e l'educazione ortodossa della famiglia (la croce). Tenete a mente quel miele e quel vino: torneranno. Andres Serrano, che del sangue ha fatto da sempre materia fotografica, in St. Sebastian (2011) sostituisce il corpo del martire con una carcassa trafitta da due aste. Lucio Fontana taglia due volte il rosso di Concetto spaziale, Attese (1967), e la ferita diventa varco. Anish Kapoor risponde con un disco concavo color vinaccia che, già dal titolo, sembra uscito da una cantina: Brandy Wine (2025). Piotr Uklański, infine, in Untitled (Not Enough Blood) (2013) fa piovere una nuvola di punti rossi che si dirada verso il basso, come se il sangue, appunto, non bastasse mai. Tant'è che viene in mente Thirst (2009) di Park Chan-wook, Premio della giuria ex aequo a Cannes: un sacerdote, interpretato da Song Kang-ho, si offre volontario per sperimentare un vaccino, muore e viene riportato in vita da una trasfusione che lo trasforma in vampiro, sicché il sangue che avrebbe dovuto salvarlo diventa sete e la vocazione desiderio. È lo stesso cortocircuito tra sacro e carne che attraversa le sale di via Fontana. Approfondimento Abel Ferrara e Gabriele Tinti portano la poesia nei Sacri Monti

Le impronte di Galindo e la ricetta di McCarthy Il sangue, però, è anche politica. In galleria c'è ¿Quién puede borrar las huellas? (Chi può cancellare le impronte?), che documenta la mattina del 23 luglio 2003, quando Regina José Galindo attraversò a piedi nudi Città del Guatemala, dalla Corte costituzionale al Palazzo nazionale, fermandosi di tanto in tanto a immergere i piedi in una bacinella di sangue umano, per protestare contro la candidatura presidenziale dell'ex dittatore Efraín Ríos Montt e ricordare le vittime della guerra civile. Il titolo suona come la risposta latinoamericana al «Via, macchia maledetta!» di Lady Macbeth, che di sangue sulle mani se ne intendeva. Più di vent'anni dopo, lo scorso aprile, l'artista guatemalteca ha portato il proprio corpo anche a Milano: alla Fondazione Scanavino, con la performance Homage to Latin America. Veiling, si è lasciata velare da un fluido rosso in dialogo con Omaggio all'America Latina, l'installazione con i nomi dei martiri latinoamericani che Alik Cavaliere ed Emilio Scanavino concepirono nel 1971 per la Biennale di San Paolo. Ed è proprio di Scanavino la spettrale Sindone (1957) esposta in via Fontana. C'è poi Zehra Doğan, artista e giornalista curda che, condannata in Turchia per un dipinto, in carcere ha continuato a lavorare con ciò che trovava (caffè, curcuma, cenere di sigaretta e perfino il proprio sangue mestruale). Qui firma Scorpio Woman e The Dead Bride, entrambe del 2024, figure femminili costruite su tessuto con capelli e sangue mestruale: qui il sangue, prima ancora che soggetto, è materia. E non sembra un caso che nel 2020 abbia vinto la prima edizione del premio intitolato a Carol Rama, anche lei tra gli artisti in mostra. Linda Carrara, dal canto suo, con il frottage di Le viscere del paesaggio (2024) restituisce la pelle vulnerabile della terra. Non manca, per fortuna, l'ironia. In Bossy Burger (1991-1992) Paul McCarthy si traveste da cuoco folle e devasta a colpi di ketchup e maionese il set della sitcom Family Affair, riciclato per parodiare un programma di cucina: il sacrificio diventa ricetta, il martirio una gag da tavola calda. E poi c'è Eteri Chkadua, che nel Self-Portrait as Salomé si ritrae in abito a pois, seduta tra fiori giganti, mentre stringe una testa mozzata. La stessa, verrebbe da dire, che quattro secoli prima Davide e Giuditta esibivano con aria svagata. Il cerchio delle teste, insomma, si chiude. Approfondimento The Boxer, Abel Ferrara e Solange Smith leggono le poesie di Tinti

Il libro e la voce di Abel Ferrara, ospite di Bookcity Ogni mostra che si rispetti ha il suo libro, e De Sanguine non fa eccezione. Il volume pubblicato da Eris Press raccoglie le poesie di Tinti e i saggi di Simon Critchley, Dimitris Lyacos, Georges Didi-Huberman, Gabriele Finaldi, Angelo Tartuferi, Catherine Nixey e Massimo Cacciari. Critchley, partendo dalle visioni di Giuliana di Norwich, confessa la propria attrazione per un «misticismo massimalista della carne», da preferire, a suo dire, alla moda contemporanea di venerare il nulla. Didi-Huberman si sofferma sulle stimmate di san Francesco, notando che il santo, negli scritti giunti fino a noi, non vi dedica una sola parola. Tartuferi, già direttore del Museo di San Marco a Firenze, insegue il sangue nella pittura del Beato Angelico fino al Cristo coronato di spine della cattedrale di Livorno, un'immagine che a suo giudizio ha la crudezza di uno schiaffo. Cacciari, infine, legge Francesco come figura futuri. Eccoci, dunque, all'appuntamento del 27 novembre, quando Ferrara presterà la voce ai versi di Tinti. Scelta quanto mai azzeccata, giacché il regista newyorkese, romano d'adozione da anni, ha passato una carriera intera sul crinale tra peccato e grazia. Basti pensare al poliziotto corrotto di Harvey Keitel che crolla davanti a una visione di Cristo nel Cattivo tenente (1992), alla studentessa di filosofia di Lili Taylor che in The Addiction (1995), dopo il morso di una vampira, scopre che la sete di sangue è una faccenda teologica prima ancora che fisiologica, e poi a Mary (2005), Premio speciale della giuria a Venezia, fino a Padre Pio (2022) con Shia LaBeouf. Difficile immaginare una voce più adatta a questi versi. Approfondimento The Boxer di Gabriele Tinti, quando la poesia incontra la boxe

Se la mostra fosse un cocktail Si chiamerebbe Fontaine de Sang, e in via Fontana non potrebbe chiamarsi altrimenti. La base è un brandy, in omaggio al disco di Kapoor che porta il distillato già nel titolo. Poi un cucchiaino di miele di castagno, sciolto in poca acqua tiepida, perché la lezione di Thomas Lips (prima il dolce, poi il resto) non va dimenticata. Per il colore del Seicento serve una spremuta di arancia rossa di Sicilia, mentre all'amaro del martirio provvede un dash di Campari. Si agita il tutto con ghiaccio e si filtra in un tumbler basso, su un solo cubo trasparente come la croce su cui si stese Abramović. All'ultimo, sul dorso di un cucchiaio, si fa scivolare un float di vino rosso, che resta sospeso in superficie come un'aureola scura. Infine, cinque gocce di Angostura disposte a stella. Si beve lentamente, rileggendo I fiori del male. Così, almeno, nessuno potrà dire di non averlo letto