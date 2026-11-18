Il 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, riparte la staffetta solidale promossa da Assogiocattoli: forte di oltre 124.000 doni già distribuiti in cinque anni, l'iniziativa rimette in moto una rete capillare su tutto il territorio nazionale per regalare un Natale di sorrisi ai bambini e alle famiglie più fragili ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Ispirato alla tradizione napoletana del "caffè sospeso", il progetto Giocattolo Sospeso, promosso da Assogiocattoli, quest'anno taglia il traguardo della sua sesta edizione. In cinque anni l'iniziativa ha permesso di distribuire oltre 124mila giochi in tutta Italia, a testimonianza di come un gesto semplice possa trasformarsi in un aiuto concreto per chi vive situazioni di difficoltà.

Il gioco come diritto L'iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Assogiocattoli attraverso il programma "Gioco per Sempre", con cui l'Associazione promuove il valore educativo e sociale del gioco come diritto fondamentale di ogni bambino, al di là di qualsiasi barriera economica. Anche quest'anno la partenza è fissata per il 20 novembre, data che coincide con la Giornata Mondiale sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza: un giorno dal forte valore simbolico per dare il via alla mobilitazione natalizia e assicurare un dono sotto l'albero a chi ne ha più bisogno.

Come funziona Il meccanismo è semplice: chiunque acquisti un gioco in un punto vendita aderente può sceglierne e donarne uno in più lasciandolo "in sospeso". Una rete di associazioni partner e volontari si occupa poi del ritiro e della consegna, destinando i regali ai piccoli ospiti di case famiglia, reparti ospedalieri pediatrici e nuclei familiari in difficoltà.

I numeri dell'ultima edizione Nel solo 2025 sono stati raccolti e donati più di 54mila giocattoli, raggiungendo 304 città e coprendo tutte le 20 regioni italiane. Una risposta corale resa possibile dall'attivazione di 479 punti di raccolta e dal lavoro instancabile di 145 enti benefici.

Il valore di un gesto semplice "Il gioco non può e non deve essere considerato un privilegio, ma una necessità primaria e un diritto inalienabile di ogni bambino", ha sottolineato il Presidente di Assogiocattoli Genesio Rocca. "È questo lo spirito che da sei anni guida 'Giocattolo Sospeso'. Donare un gioco significa condividere un po' della propria serenità con chi affronta un momento complesso. Vedere come questa iniziativa continui a crescere, unendo famiglie, negozianti, istituzioni e associazioni del terzo settore in tutta Italia, ci riempie di orgoglio. È la prova che la solidarietà concreta sa fare davvero la differenza nella vita delle persone".