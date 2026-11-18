Lo scrittore romano ha ricevuto il prestigioso riconoscimento con il libro "L'omicidio di Piersanti Mattarella. L'Italia nel mirino: Palermo, Ustica, Bologna. 1979-1980". Nel volume, edito da Einaudi, Gotor approfondisce il contesto in cui, il 6 gennaio 1980, è avvenuto l'assassinio di Piersanti Mattarella. "Dedico questo libro alle bambine e adolescenti di oggi", ha detto

Miguel Gotor vince la seconda edizione del Premio Strega Saggistica. Con il libro "L'omicidio di Piersanti Mattarella. L'Italia nel mirino: Palermo, Ustica, Bologna. 1979-1980", lo scrittore romano ha ricevuto il riconoscimento dedicato alle opere di saggistica con 31 voti a favore su 53. Nel volume, edito da Einaudi, Gotor approfondisce il contesto in cui, il 6 gennaio 1980, è avvenuto l'assassinio di Piersanti Mattarella. "Dedico questo libro a bambini e adolescenti di oggi che si trovano di fronte a un mondo che ha una specificità che merita la nostra attenzione, perché investito dall'intelligenza artificiale, una vera e propria rivoluzione", ha detto Gotor.

Gotor: "Sono emozionato e contento"

Intervenendo durante la cerimonia al Teatro Palladium Università Roma Tre, lo scrittore si è detto "emozionato e contento". "Il mio augurio è di riuscire ad essere sempre consapevoli dello scarto che c'è tra una rosa che ti punge, una rosa che profuma e una che vive dentro una realtà virtuale", ha sottolineato ancora lo scrittore. Parlando poi del libro, Gotor ha spiegato che "questa storia di Piersanti Mattarella inizia il 16 marzo 1978, il giorno del rapimento Moro e della strage di Via Fani, in una casa liberty a via della Libertà a Palermo. Un ragazzo che ha poco meno di vent'anni riceve una telefonata anonima. Era Bernardo Mattarella, che è in questa sala in questo momento e la sua presenza mi onora".