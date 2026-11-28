Serie A, Frosinone-Parma finisce 3-0. Stasera c'è Inter-Genoa. Ora Torino-Lazio: 0-0. LIVESport
La tredicesima giornata di campionato prosegue oggi con altre tre partite. Nel match delle 15 il Frosinone ha battuto 3-0 il Parma: tripletta di Bobcek. Alle 18 è iniziata la sfida tra Torino e Lazio. Alle 20.45 si gioca Inter-Genoa. Il turno si è aperto venerdì con lo 0-0 tra Venezia e Bologna
La tredicesima giornata di Serie A prosegue oggi con altre tre partite: nel match delle 15, il Frosinone ha battuto 3-0 il Parma; alle 18 è iniziata Torino-Lazio; alle 20.45 si gioca Inter-Genoa. Il turno si è aperto venerdì con il pareggio senza reti tra Venezia e Bologna. Si continua domenica con Udinese-Fiorentina alle 12.30, Sassuolo-Napoli alle 15, Roma-Monza alle 18 e Como-Juventus alle 20.45. La giornata si chiude lunedì con Lecce-Atalanta alle 18-30 e Cagliari-Milan alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
Il tabellino di Torino-Lazio 0-0 (live)
TORINO (3-5-2): Perri; Comuzzo, Coco, Gineitis; Pattersons, Casadei, Mandragora, Vlasic, Cacciamani; Adams, Simeone. All. Ignazio Abate
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gennaro Gattuso
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La cronaca di Frosinone-Parma
Il Frosinone batte 3-0 il Parma. Nel primo tempo entrambe le squadre creano qualche occasione, ma non riescono a concretizzare. Al 25’ il Parma va vicino al vantaggio: Elphegie in mischia riesce a calciare, ma Monterisi salva sulla linea. Al 30’ e al 38’ a sfiorare la rete è il Frosinone: prima Bobcek in rovesciata e poi Monterisi di testa mandano di poco fuori. Al 39’ spreca anche Tourè. Si va negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa i padroni di casa cambiano passo. A sbloccare il risultato è Bobcek, che alla prima da titolare segna il suo primo gol in Serie A con la maglia del Frosinone: al 10’, dopo la conclusione di Ghedjemis e la respinta corta di Daffara, spinge la palla in rete e porta i suoi in vantaggio. Il centravanti slovacco firma il raddoppio al 16', con un bel tiro in area su cross di Masini. Il Parma prova a reagire e si rende pericoloso. Ma al 35’ a chiudere il match ci pensa ancora Bobcek: infila la palla tra le gambe di Daffara e, grazie alla tripletta, si porta il pallone a casa. Al 46’ Tourè colpisce la traversa, ma il risultato non cambia più. Finisce 3-0 per il Frosinone, che dopo le sconfitte con Cagliari e Milan trova la sesta vittoria di fila in casa e sale a quota 23 in classifica. Il Parma, invece, incassa la terza sconfitta consecutiva e resta fermo a 8 punti, in zona retrocessione.
Il tabellino di Frosinone-Parma 3-0 (GLI HIGHLIGHTS)
10' st, 16' st, 35' st Bobcek
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani, Oyono, Calvani, Monterisi (1' st Cittadini), Bracaglia (34' st Cichella), Masini, Calò (34' st Terzic), Ghedjemis, Schmid, Kvernadze (29' st Zerbin); Bobcek (37' st Fini). All. Alvini
PARMA (3-5-2): Daffara, Delprato, Troilo, Ndiaye, Cremaschi (26' st Frigan), Fabbian (15' st Almquist), Nicolussi Caviglia (15' st Bernabè), Keita, Carboni (15' st Britschgi), Elphege, Touré. All. Gilardino
Ammoniti: Delprato, Monterisi, Nicolussi Caviglia, Elphege.
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Le probabili formazioni di Inter-Genoa (alle 20.45)
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Stankovic, Sucic, Dimarco; M. Thuram, Lautaro Martínez. All. Cristian Chivu
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vásquez; Ehizibue, Wiafe, Traorè, Mitaj; Ellertsson, Messias; Osmajic. All. Daniele De Rossi
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