Jodar e Alcaraz vincono i rispettivi match e chiudono i conti sul 2-0. Domenica 29 novembre dalle 15 l'ultimo atto, con gli Azzurri di Volandri che cercano il quarto successo consecutivo

Sarà Italia-Spagna la finale della Coppa Davis di tennis 2026. La formazione iberica capitanata da David Ferrer ha sconfitto con un netto 2-0 la Gran Bretagna nella semifinale giocata a Bologna, facendo propri entrambi i singolari in programma senza cedere nemmeno un set. Dopo il successo di Jodar su Norrie, decisiva è stata la vittoria del fuoriclasse Carlos Alcaraz su Arthur Fery, battuto in due set con il punteggio di 6-2, 6-1 in un'ora e 12 minuti di gioco.