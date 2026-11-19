Fiona, la femmina di ippopotamo diventata una star dello zoo di Cincinnati, in Ohio, è morta all'età di 9 anni: le è stato fatale aver ingerito un cappello di lana finito accidentalmente nel suo habitat. Lo ha annunciato la direzione dello zoo. Fiona era stata soccorsa da una squadra specializzata di medici ma ogni tentativo di salvarla non è bastato. "Al momento siamo sconvolti", ha dichiarato Dave Jenike, direttore dello zoo di Cincinnati. "Non ci aspettavamo questo esito. Ha lottato fino all'ultimo". Fiona era diventata una celebrità internazionale quando era nata nel 2017, con sei settimane di anticipo e un peso record di appena 13 chili. Gli ippopotami nascono generalmente con un peso vicino ai 45 chili, ma Fiona era riuscita a sopravvivere contro ogni previsione.