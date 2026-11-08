Inizia oggi la tappa argentina del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Sudamerica: il pontefice si tratterrà nel Paese fino a mercoledì 11, quando volerà in Perù. Nel corso di queste giornate sono previste tappe a Buenos Aires, Claypole, Córdoba e Luján con diversi incontri e appuntamenti istituzionali

Comincia oggi la tappa argentina del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in America Latina, iniziato lo scorso 6 novembre con la visita in Uruguay. Il pontefice si tratterrà in Argentina fino a mercoledì 11 novembre: nel corso di queste giornate sono previsti diversi appuntamenti istituzionali, a cominciare dalla visita di oggi al presidente Javier Milei alla Casa Rosada, e incontri con la società civile, il mondo del lavoro e i giovani. Tra gli appuntamenti più importanti di oggi c'è il primo discorso sul suolo argentino al Palacio Libertad, il più grande centro culturale del Sudamerica.

Il Pontefice è atteso alle 16.30 (ora locale, le 20.30 in Italia) all'aeroporto Aeroparque Jorge Newbery di Buenos Aires, proveniente da Montevideo, dove in mattinata celebra una messa nella città di Florida. Dopo l'accoglienza ufficiale, il programma prevede alle 17 una visita al Monumento al generale San Martín, seguita dalla cerimonia di benvenuto alla Casa Rosada e, alle 17.50, dall'incontro con il presidente della Repubblica Javier Milei. Non è la prima volta che si incontrano: Milei e il pontefice si erano già incontrati a Roma il 7 giugno 2025, quando il presidente argentino si trovava in visita ufficiale a Roma. Alle 18.30 è invece previsto l’incontro di Leone XIV con le autorità politiche, i rappresentanti della società civile e il corpo diplomatico al Palacio Libertad, dove pronuncerà il primo discorso della visita argentina. La scelta del luogo non è casuale: si tratta di uno dei maggiori centri culturali del mondo. Ospitato nell'ex Palazzo delle Poste e riqualificato nel 2015, il complesso si estende su oltre 100 mila metri quadrati ed è stato riqualificato nel 2015.

L’agenda di domani, 9 novembre

Domani, lunedì 9 novembre, Papa Leone XIV proseguirà la sua visita apostolica in Argentina con una giornata dedicata all'assistenza sociale, al mondo del lavoro e al dialogo interreligioso. Il primo appuntamento è previsto alle 9.15 (ora locale, le 13.15 in Italia) a Claypole, nella provincia di Buenos Aires, dove il Pontefice incontrerà gli operatori e gli assistiti del Pequeño Cottolengo Don Orione. Alle 11.30 celebrerà una messa presso il Monumento de los Españoles, nella capitale argentina. Nel pomeriggio, alle 16.10, incontrerà i rappresentanti del mondo del lavoro all'Università Cattolica Argentina, mentre alle 17.30 si confronterà con i leader delle comunità cristiane e delle altre tradizioni religiose nel Palacio San Martín. Alle 18.45 presiederà la celebrazione dei Vespri con i vescovi argentini e le équipe sinodali nella Cattedrale Metropolitana della Santissima Trinità. Nella chiesa della capitale argentina è previsto anche un omaggio alla memoria di papa Francesco, che guidò l'arcidiocesi prima della sua elezione al soglio pontificio nel 2013. La giornata si concluderà alle 19.45 con una cena insieme ai vescovi nella Casa Arcivescovile.

Gli altri appuntamenti

Il viaggio apostolico di papa Leone XIV in Argentina proseguirà martedì 10 novembre con una visita a Córdoba. Il Pontefice partirà in aereo da Buenos Aires alle 7.30 (ora locale) e raggiungerà la città alle 9. Alle 10 celebrerà una messa nella spianata della Scuola di Aviazione Militare, mentre alle 15.15 incontrerà vescovi, sacerdoti, diaconi, religiosi, seminaristi e operatori pastorali nella Cattedrale di Nuestra Señora de la Asunción. Nel pomeriggio, alle 16.55, ripartirà per Buenos Aires, dove alle 20.15 parteciperà a una veglia con i giovani presso il Monumento de los Españoles. Mercoledì 11 novembre, ultima giornata della visita argentina, Leone XIV si recherà alle 8 al Complesso penitenziario federale di Buenos Aires, dove incontrerà i detenuti. Alle 10 presiederà una messa nel piazzale antistante la Basilica di Nostra Signora di Luján, uno dei principali santuari mariani del Paese. Alle 13.30 è prevista la cerimonia ufficiale di congedo all'aeroporto internazionale Ministro Pistarini, prima della partenza per Lima, dove proseguirà il suo viaggio apostolico.

Svelato il poncho che riceverà a Cordoba

Durante la visita a Córdoba, in programma martedì 10 novembre, Papa Leone XIV riceverà in dono un poncho artigianale realizzato da Erick Rojas, giovane pastore e tessitore della comunità indigena La Unión, nel dipartimento di Pocho, appartenente alla popolazione originaria dei comechingones. A commissionare il regalo è stato il governatore della provincia, Martín Llaryora, diversi mesi fa, prima ancora della conferma ufficiale del viaggio apostolico. Per confezionare l'indumento, Rojas ha utilizzato un antico telaio, seguendo personalmente tutte le fasi della lavorazione. "Tutto inizia dalle pecore, che bisogna tosare per ricavare il filato e poi tingerlo. Solo dopo si può procedere alla tessitura, ci vuole molto tempo", ha spiegato l'artigiano. Anche le tinture provengono dalla vegetazione locale: "La chilca regala sfumature arancioni, il suico fornisce i gialli, mentre il tronco dell'albero di piquillín offre altre gradazioni". Il poncho presenta inoltre decorazioni che richiamano le tradizioni e l'identità culturale della comunità indigena. "Per noi i simboli sono importanti, rappresentano la persistenza del nostro popolo. Sono come preghiere", ha raccontato.