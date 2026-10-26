Papa Leone XIV conferma il viaggio in Uruguay, Argentina e Perù

A pochi giorni dall’intervento e dalle dimissioni dall’ospedale Gemelli , Papa Leone XIV conferma che affronterà, come da programma, il viaggio in Sudamerica previsto a novembre. “Sono felice di poter tornare nel continente nel quale ho vissuto tanti momenti della mia vita. Possa questo viaggio essere un'occasione per aprire i nostri cuori gli uni agli altri, rafforzare la nostra comunione come fratelli e sorelle e rinnovare il nostro impegno ad annunciare il Vangelo con gioia”, ha scritto Prevost con un messaggio pubblicato sui social. Nei giorni scorsi invece era stata annullata su indicazione dei medici la tappa prevista per domani, martedì 27 ottobre, ad Assisi.

La Santa Sede: recupero procede, esami confermano buona salute

A due settimane dall'intervento chirurgico al quale Papa Leone XIV è stato sottoposto, la sala stampa della Santa Sede conferma “che il recupero del Santo Padre procede, in linea con le valutazioni favorevoli comunicate dall'equipe medica che lo segue". Come già riferito, "l'intervento chirurgico si è svolto con successo e senza complicazioni. I successivi accertamenti medici hanno confermato che la patologia era localizzata e che non sono necessari ulteriori trattamenti oncologici". Dal suo rientro in Vaticano, il Papa "ha ripreso gradualmente le proprie attività adattando il programma quotidiano in accordo con i medici per dare priorità al recupero postoperatorio, continuando al tempo stesso ad assolvere le responsabilità del suo ministero. Ha mantenuto importanti appuntamenti e impegni pubblici, prestando attenzione alle esigenze di ogni giornata e riservando adeguati momenti di riposo". Papa Leone "esprime profonda gratitudine per le preghiere e l'affetto ricevuti da ogni parte del mondo, nonché per le premurose cure dei professionisti sanitari che lo hanno accompagnato durante la convalescenza". il dottor Luigi Carbone "conferma che il recupero postoperatorio del Santo Padre continua a progredire e gli ultimi esami medici confermano la buona salute e le condizioni cliniche favorevoli".