Papa Leone XIV non parteciperà alla cerimonia conclusiva dell’Incontro “Pace disarmata e disarmante”, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio ad Assisi dal 25 al 27 ottobre. I medici hanno infatti sconsigliato, a scopo precauzionale, il viaggio in elicottero previsto per il 27 ottobre, considerato il breve tempo trascorso dall’intervento chirurgico al quale è stato sottoposto.

Le condizioni di salute del Pontefice

Secondo quanto comunicato dal dottor Luigi Carbone e dal professor Stefano Margaritora, il Papa è stato sottoposto, come da programma, a una radiografia di controllo del torace. L'esame ha confermato "l'ottimo andamento del decorso post-operatorio". La decisione di rinunciare alla visita ad Assisi è quindi legata a ragioni di prudenza clinica e alla necessità di non sottoporre il Pontefice a uno spostamento aereo a così breve distanza dall'operazione. "Per favorire la ripresa a seguito dell'intervento di chirurgia toracica di martedì della scorsa settimana, seguendo il consiglio dei medici, Papa Leone XIV non potrà essere presente ad Assisi il 27 ottobre, come previsto, per l'incontro ‘Pace disarmata e disarmante’, nel 40esimo anniversario della Giornata di preghiera mondiale per la pace, convocata da San Giovanni Paolo II", ha comunicato la Sala stampa vaticana. Leone XIV prosegue regolarmente le sue attività e non sono state segnalate particolari criticità nel recupero.

Papa invierà messaggio ad Assisi: “Spirito risorsa per la pace"

Nonostante l'assenza, Leone XIV farà pervenire un messaggio di vicinanza agli organizzatori dell'incontro, ai capi e rappresentanti delle confessioni cristiane e delle religioni e a tutti gli ospiti presenti ad Assisi. Il Pontefice ha ribadito la convinzione che lo "spirito di Assisi", il dialogo e la ricerca di parole e gesti di pace rappresentino risorse preziose in un'epoca segnata da diffusi conflitti.

Frati Assisi: “Pur a distanza, pregheremo in comunione con il Papa”

"Fino all'ultimo abbiamo sperato che il Santo Padre Leone XIV potesse venire ad Assisi per guidare la preghiera in occasione del 40/o anniversario dell'incontro interreligioso nello Spirito di Assisi, promosso da san Giovanni Paolo II. Allo stesso tempo, gli siamo profondamente grati perché, come abbiamo visto anche nei giorni del ricovero in ospedale e della convalescenza, il suo impegno per la pace continua senza sosta”, ha dichiarato il Custode del Sacro Convento fra Marco Moroni. “Martedì, pertanto, pur a distanza, pregheremo in comunione con lui. Speriamo infine che possa venire presto ad Assisi, presso la tomba di san Francesco, magari prima della conclusione dell'anno giubilare francescano da lui indetto”, ha aggiunto il padre custode.