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Papa Leone XIV a San Pietro in papamobile: "Grazie per sostegno e preghiere". FOTO

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A pochi giorni dall'intervento per la rimozione di un tumore al polmone, a cui si è sottoposto lo scorso 14 ottobre, il Pontefice questa mattina ha incontrato i fedeli prima dell'udienza generale. Migliaia le persone in piazza

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