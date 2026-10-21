Papa Leone XIV a San Pietro in papamobile: "Grazie per sostegno e preghiere". FOTO
A pochi giorni dall'intervento per la rimozione di un tumore al polmone, a cui si è sottoposto lo scorso 14 ottobre, il Pontefice questa mattina ha incontrato i fedeli prima dell'udienza generale. Migliaia le persone in piazza
- A pochi giorni dall'intervento per la rimozione di un tumore al polmone, oggi il Papa ha incontrato i fedeli prima dell'udienza generale, facendo un giro in papamobile a San Pietro. Migliaia le persone presenti in piazza.
- Papa Leone XIV è stato operato lo scorso 14 ottobre, al Policlinico Gemelli di Roma per un adenocarcinoma polmonare. Dopo alcuni giorni di degenza, il 17 ottobre il Pontefice è stato dimesso e ha fatto ritorno in Vaticano.
- "Grazie per il vostro sostegno, per le vostre preghiere, grazie a Dio per la sua generosità. Rinnoviamo tutti la nostra fiducia nella bontà e nella misericordia di Dio", ha poi detto Papa Leone aprendo l'udienza generale di oggi.
- Già il 18 ottobre, cioè il giorno dopo le dimissioni, Prevost aveva recitato l'Angelus dalla finestra del Palazzo apostolico in piazza San Pietro ringraziando "chi ha pregato per me, ho sentito il vostro sostegno”.
- Tornando a oggi, c'è l'amore coniugale è al centro della catechesi di Papa Leone XIV che, nell'udienza generale, ha proseguito la sua riflessione sui documenti del Concilio Vaticano II. Il documento del Concilio 'Gaudium et spes' "rivolge l'attenzione all'amore coniugale e alla fecondità matrimoniale. Non limitandosi all'attrattiva erotica, che pure integra in sé, l'amore coniugale coinvolge tutta la volontà degli sposi", ha sottolineato Papa Leone.
- La famiglia ha una "funzione sociale" ed è "il fondamento della società", ha detto ancora il Papa rilanciando le parole di Gaudium et Spes. Leone XIV ha dunque richiamato "tutti coloro che hanno responsabilità sociali, specialmente in ambito politico e culturale, al dovere di collaborare efficacemente alla promozione del matrimonio e della famiglia".