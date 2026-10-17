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Papa Leone XIV lascia il Gemelli dopo l'intervento al polmone. FOTO

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Ad appena quattro giorni dal ricovero per un intervento al polmone destro, papa Leone ha lasciato il policlinico Gemelli. Accolto dalla folla è uscito a piedi, accompagnato dai medici, salutando i fedeli e soffermandosi con alcuni di loro prima di salire in macchina e dirigersi al Vaticano 

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