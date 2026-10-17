Papa Leone XIV lascia il Gemelli dopo l'intervento al polmone. FOTO

Ad appena quattro giorni dal ricovero per un intervento al polmone destro, papa Leone ha lasciato il policlinico Gemelli. Accolto dalla folla è uscito a piedi, accompagnato dai medici, salutando i fedeli e soffermandosi con alcuni di loro prima di salire in macchina e dirigersi al Vaticano
- Papa Leone XIV ha lasciato oggi, sabato 17 ottobre, il Policlinico Gemelli di Roma, a quattro giorni dall'intervento chirurgico al polmone destro. Davanti all'ospedale si sono radunati decine di giornalisti, fotografi e troupe televisive provenienti da tutto il mondo per seguire l'uscita del Pontefice dalla struttura.
- Accolto dalla folla è uscito a piedi, accompagnato dai medici, salutando i fedeli e soffermandosi con alcuni di loro prima di salire in macchina.
- Una folla di fedeli, dentro e fuori il nosocomio ha aspettato per manifestare la vicinanza e l'affetto al Pontefice. Leone si è fermato a salutare alcuni malati.
- Il suo passaggio è stato salutato da un lungo applauso in un clima di emozione e partecipazione.
- Il Pontefice ha lasciato l'ospedale a piedi, con il volto disteso e sorridente.
- Lasciando il Gemelli, il Papa ha salutato una giovane paziente oncologia dell'Ucraina accompagnata dalla famiglia. La giovane e il Papa hanno scambiato delle parole di saluto e di vicinanza avendo condiviso un percorso simile. Il Papa l'ha quindi incoraggiata e le ha dato la benedizione.
- La scorta con le sue auto ha lasciato il polo ospedaliero in direzione del Vaticano.
- Le dimissioni sono state decise dopo un decorso post-operatorio regolare. “In considerazione degli esami del sangue, del controllo radiologico del torace eseguiti questa mattina e valutato il quadro clinico il Santo Padre è stato giudicato idoneo alla dimissione", si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano e firmato dal dottor Luigi Carbone e dal professor Stefano Margaritora.
- Il Papa era entrato nel nosocomio romano martedì scorso dopo le 13. Lo stesso giorno ha subito un intervento di novanta minuti (tre ore in sala operatoria) per rimuovere un adenocarcinoma polmonare, un tumore maligno. Si attendono ora i risultati degli esami istologici.
- Il Pontefice tornerà a recitare l'Angelus domani, domenica 18 ottobre, dal Palazzo Apostolico. A comunicarlo è stata la Sala stampa vaticana.