La sala stampa vaticana ha diffuso l’ultimo bollettino medico sulle condizioni del Pontefice e ha fatto sapere che Leone XIV, ricoverato al Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone, è stato giudicato dai medici “idoneo alla dimissione”: lascerà l’ospedale nel “primo pomeriggio” di oggi e farà rientro in Vaticano. Domani reciterà l’Angelus da San Pietro