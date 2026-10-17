Il Papa lascerà l'ospedale nel primo pomeriggio, domani reciterà l'Angelus da San PietroMondo
La sala stampa vaticana ha diffuso l’ultimo bollettino medico sulle condizioni del Pontefice e ha fatto sapere che Leone XIV, ricoverato al Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone, è stato giudicato dai medici “idoneo alla dimissione”: lascerà l’ospedale nel “primo pomeriggio” di oggi e farà rientro in Vaticano. Domani reciterà l’Angelus da San Pietro
Papa Leone XIV, dopo l’operazione al Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone, è stato giudicato dai medici “idoneo alla dimissione” e lascerà l’ospedale nel “primo pomeriggio” di oggi. Lo ha annunciato la sala stampa vaticana, che ha diffuso l’ultimo bollettino medico sulle condizioni del Pontefice. Leone, quindi, nel primo pomeriggio farà rientro in Vaticano e domani reciterà l’Angelus da San Pietro.
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Papa Leone XIV, statua alta 14 metri in costruzione in Perù. FOTO
Nella città di Callao si sta allestendo una scultura dedicata al pontefice, che dovrebbe essere completata entro la visita prevista per novembre