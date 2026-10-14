Come riporta un approfondimento sul sito del Policlinico Sant'Orsola (Bologna), l’origine dell'adenocarcinoma è legata a un processo di crescita incontrollata delle cellule, dovuto a una mutazione genetica del Dna. Queste alterazioni provocano una proliferazione anomala delle cellule epiteliali nei tessuti polmonari, dando origine alla formazione tumorale, che generalmente si sviluppa negli alveoli e nei bronchi. Le esatte cause che portano alla comparsa di questa anomalia non sono ancora del tutto chiare. Tra i principali fattori di rischio figurano il fumo di sigaretta e l'esposizione all'amianto o ad altri agenti pesanti quali l'arsenico, il radon o il nichel. L'adenocarcinoma, tuttavia, può svilupparsi anche in persone che non hanno mai fumato. Come ha chiarito Claudio Micheletto, direttore dell'Unità operativa complessa di Pneumologia dell'Azienda ospedaliera universitaria di Verona e membro del direttivo dell'Associazione italiana pneumologi ospedalieri (Aipo), “è una neoplasia non sempre legata al fumo, nel senso che c'è una percentuale di persone che hanno queste forme, pur non avendo avuto delle esposizioni al fumo attivo”.

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