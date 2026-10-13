Il Santo Padre sarà operato nel pomeriggio, o al più tardi mercoledì mattina, per un nodulo al polmone che è stato scoperto durante un check-up di routine. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio
È previsto nella tarda mattinata di oggi l’arrivo di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma, dove il Pontefice sarà operato per asportare un nodulo al polmone che il Santo Padre ha detto essere allo stato iniziale e circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. L’obiettivo è tornare al più presto alla quotidianità, ma dipenderà dall'esito dell'intervento e dalla successiva biopsia.
L’intervento
L'intervento chirurgico, secondo quanto si apprende, potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio di oggi, secondo alcune fonti intorno alle 16. Se fosse necessario qualche ulteriore passaggio pre-operatorio, potrebbe slittare a mercoledì mattina. A occuparsi dell'intervento del Papa dovrebbe essere il professor Stefano Margaritora, direttore dell'Unità operativa complessa di Chirurgia Toracica del Gemelli, esperto di tecniche mini invasive, e dovrebbe essere presente anche il medico personale del Pontefice, il dottor Luigi Carbone.
Approfondimento
Luigi Carbone e Stefano Margaritora, i medici che cureranno il Papa
Annullate tutte le udienze fino al 20 settembre
Nel frattempo sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che - come annunciato sin dall’inizio - si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. Resta il dubbio sull'Angelus di domenica 18 marzo, ma secondo fonti vaticane "si vedrà di giorno in giorno". Ieri, invece il Papa ha regolarmente seguito l'attività che aveva in agenda, incontrando anche i benefattori del Circolo San Pietro.
Approfondimento
Da Giovanni XXIII a Leone XIV, la salute dei Papi non è più un segreto
"Sembra una cosa molto sotto controllo"
Nei palazzi della Santa Sede sembra esserci intanto un’atmosfera di tranquillità. "L'ho visto molto bene, di ottimo umore e direi che, se non fosse stato per l'annuncio che lui stesso aveva dato, non dà l'impressione di una persona malata: si alza, si siede, non c'è sintomo né dolore o disagio", ha riferito monsignor Jorge Eduardo Lozano, arcivescovo di San Juan, Argentina, che lo ha incontrato ieri mattina. Anche il cardinale Pierbattista Pizzaballa è rassicurante: "Dall'interno ci hanno tranquillizzato. La tempra è forte e i medici sono bravi. Sembra una cosa molto sotto controllo". "Sono certo - ha detto il cardinale Gianfranco Ravasi -, anche dalle notizie che si hanno, che questo intervento non si tratti di un impegno grave".
Vedi anche
Papa Leone ha un nodulo al polmone, le reazioni da Mattarella a Meloni
Parolin: "Un fulmine a ciel sereno ma siamo fiduciosi"
"Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. Speriamo che al più presto possa risolvere questo problema. Siamo fiduciosi ma ovviamente lo accompagniamo con la nostra preghiera", ha detto oggi il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, prima di un convegno alla Gregoriana. Poi ha spiegato di aver visto il Papa ieri sera: "Abbiamo parlato con molta serenità. Se sono preoccupato? Sì, perché non mi aspettavo certo una cosa del genere". Poi a Parolin è stato chiesto se l'annuncio sia stato un fulmine a ciel sereno anche nella Santa Sede: "Certo, sì, nessuno se lo aspettava". E ha concluso: il nodulo "è un qualcosa di cui, grazie a Dio, ci siamo accorti subito. E normalmente queste cose quando sono prese in tempo si riescono a risolvere. Però queste sono, come ha detto il Papa, le sorprese di Dio".
Approfondimento
Leone XIV, come è fatta la stanza al Gemelli che ospiterà il pontefice
©Ansa
Papa Leone XIV in processione sul lago di Albano. LE FOTO
Prevost ha festeggiato a Castel Gandolfo la Madonna del Lago, nella chiesa consacrata da Paolo VI. Ed è stato il primo papa a percorrere in barca il tratto della processione sull'acqua. Presenti una decina di altre imbarcazioni