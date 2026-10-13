Leone XIV, come è fatta la stanza al Gemelli che ospiterà il pontefice

Dal primo ricovero, la suite adibita nell'ala destra della struttura ha ospitato altre sei degenze di Giovanni Paolo II fino all'ultima, nel 2005 quando, ormai debilitato dal Parkinson in stato avanzato, subì un intervento di tracheotocomia. In memoria del papa polacco, il 30 giugno 2009 è stata inaugurata l'opera Non abbiate paura, statua in marmo realizzata dallo scultore Stefano Pierotti posta nel piazzale centrale dell'ospedale e divenuta un punto di riferimento per fedeli in preghiera e troupe.

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La statua davanti al Gemelli - ©Ansa