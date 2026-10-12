Papa Leone, forse domani il ricovero. Confermato per ora viaggio in Sudamerica a novembreMondo
Il pontefice ha annunciato che si sottoporrà "nei prossimi giorni" a un'operazione per rimuovere un nodulo polmonare. Come riferisce la Santa Sede, il "ricovero post operatorio è di circa una settimana". Al momento l'agenda di Leone resta invariata, a parte gli appuntamenti immediati della prossima settimana. Resta quindi confermato il suo viaggio in Sudamerica previsto dal 6 al 17 novembre
Papa Leone XIV ha un nodulo al polmone “allo stato iniziare e ben localizzato”. Ad annunciarlo, durante l'Angelus, è stato lo stesso pontefice, sottolineando che “i medici ritengono opportuno intervenire” e “allora seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi per toglierlo”. L'intervento a cui si sottoporrà Papa Prevost “è già programmato per i prossimi giorni", ha aggiunto. Resta comunque confermato, al momento, il suo viaggio in Sudamerica previsto dal 6 al 17 novembre. Salutando i fedeli peruviani in Piazza San Pietro, in processione per il Senor de los milagros, Leone ha detto: "Grazie per la vostra preghiera per la visita pastorale che compirò in Perù".
L'intervento chirurgico di Papa Leone XIV
Secondo quanto riferisce il Vaticano, Leone si è sottoposto nei giorni scorsi a un controllo per quella che si pensava fosse un’infiammazione. Scoperto il nodulo, i medici hanno suggerito di ricorrere all'operazione chirurgica per rimuovere il nodulo. L'intervento “è previsto per i primi giorni della prossima settimana”, ha precisato il portavoce vaticano Matteo Bruni. Mentre il tempo previsto “per il ricovero post operatorio è di circa una settimana", ha ribadito. Il Santo Padre, secondo quanto si apprende, dovrebbe essere operato al Policlinico Gemelli di Roma e il ricovero potrebbe avvenire nella giornata di martedì 13 ottobre. Al momento la sua agenda resta invariata, a parte gli appuntamenti immediati della prossima settimana.
Confermato il viaggio in Sudamerica
Il Papa conta di rimettersi in breve tempo e compiere, come previsto, il viaggio in Sudamerica che tra il 6 e il 17 novembre lo porterà in Uruguay, in Argentina e infine in Perù, il Paese nel quale ha vissuto vent’anni come missionario poi vescovo. Durante il viaggio, il pontefice affronterà una ventina di trasferimenti tra aerei ed elicotteri da Montevideo a Chiclayo, la piccola diocesi nel nord del Perù dove si attende il ritorno del vescovo che chiamavano “padre Roberto”. Resta per il momento confermata anche la partecipazione del pontefice alle celebrazioni dei quarant’anni dal primo incontro interreligioso per la pace voluto nel 1986 da Giovanni Paolo II, previsto il 27 ottobre ad Assisi.
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Le reazioni
Nel frattempo, dal mondo della Chiesa e della politica sono arrivati numerosi messaggi di vicinanza e auguri. È il caso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "In vista del Suo ricovero nei prossimi giorni, Le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete unendovi il mio personale. Il popolo italiano Le è vicino e Le esprime i suoi sentimenti di affetto", ha scritto il Capo dello Stato. Anche la premier Giorgia Meloni si è unita agli auguri: "Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano per la prova che è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni. La serenità e la tranquillità con cui ne ha parlato nell'Angelus di oggi ci rincuorano. Sono certa che anche il popolo italiano non farà mancare il proprio sostegno e il proprio affetto".