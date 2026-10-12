Il pontefice ha annunciato che si sottoporrà "nei prossimi giorni" a un'operazione per rimuovere un nodulo polmonare. Come riferisce la Santa Sede, il "ricovero post operatorio è di circa una settimana". Al momento l'agenda di Leone resta invariata, a parte gli appuntamenti immediati della prossima settimana. Resta quindi confermato il suo viaggio in Sudamerica previsto dal 6 al 17 novembre

Papa Leone XIV ha un nodulo al polmone “allo stato iniziare e ben localizzato”. Ad annunciarlo, durante l'Angelus, è stato lo stesso pontefice, sottolineando che “i medici ritengono opportuno intervenire” e “allora seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi per toglierlo”. L'intervento a cui si sottoporrà Papa Prevost “è già programmato per i prossimi giorni", ha aggiunto. Resta comunque confermato, al momento, il suo viaggio in Sudamerica previsto dal 6 al 17 novembre. Salutando i fedeli peruviani in Piazza San Pietro, in processione per il Senor de los milagros, Leone ha detto: "Grazie per la vostra preghiera per la visita pastorale che compirò in Perù".

L'intervento chirurgico di Papa Leone XIV

Secondo quanto riferisce il Vaticano, Leone si è sottoposto nei giorni scorsi a un controllo per quella che si pensava fosse un’infiammazione. Scoperto il nodulo, i medici hanno suggerito di ricorrere all'operazione chirurgica per rimuovere il nodulo. L'intervento “è previsto per i primi giorni della prossima settimana”, ha precisato il portavoce vaticano Matteo Bruni. Mentre il tempo previsto “per il ricovero post operatorio è di circa una settimana", ha ribadito. Il Santo Padre, secondo quanto si apprende, dovrebbe essere operato al Policlinico Gemelli di Roma e il ricovero potrebbe avvenire nella giornata di martedì 13 ottobre. Al momento la sua agenda resta invariata, a parte gli appuntamenti immediati della prossima settimana.

Confermato il viaggio in Sudamerica

Il Papa conta di rimettersi in breve tempo e compiere, come previsto, il viaggio in Sudamerica che tra il 6 e il 17 novembre lo porterà in Uruguay, in Argentina e infine in Perù, il Paese nel quale ha vissuto vent’anni come missionario poi vescovo. Durante il viaggio, il pontefice affronterà una ventina di trasferimenti tra aerei ed elicotteri da Montevideo a Chiclayo, la piccola diocesi nel nord del Perù dove si attende il ritorno del vescovo che chiamavano “padre Roberto”. Resta per il momento confermata anche la partecipazione del pontefice alle celebrazioni dei quarant’anni dal primo incontro interreligioso per la pace voluto nel 1986 da Giovanni Paolo II, previsto il 27 ottobre ad Assisi.