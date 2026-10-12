Introduzione

Domenica 11 ottobre l’attuale Pontefice ha deciso di comunicare alla fine dell’Angelus che si sottoporrà a un intervento per un nodulo polmonare: dovrebbe entrare al Gemelli fra martedì e mercoledì. “Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici - ha detto Leone XIV con voce calma - ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera”. Prevost ha così annunciato pubblicamente di avere un problema di salute: una scelta che non è una prima volta assoluta per un Pontefice, ma che non è sempre stata la prassi all’interno del Vaticano.