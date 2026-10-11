Nodulo polmonare, che cos'è e quando si deve intervenire

Introduzione

Il nodulo polmonare viene definito opacità polmonare, ovvero opacità ai raggi X in quanto il tessuto è più denso di quello circostante. Spesso viene riscontrata accidentalmente in pazienti asintomatici. Come riporta la Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM), la stima delle probabilità di riscontrare almeno un nodulo, a seconda degli studi considerati, è del 8-51%. In più del 96% dei casi i noduli polmonari incidentali presentano un diametro inferiore ai 10 mm e, tra questi, il 72% ha un diametro anche sotto i 5 mm. Non sempre è necessario intervenire per la rimozione dei noduli polmonari. A ottobre 2026 Papa Leone XIV ha comunicato che i medici gli hanno riscontrato un nodulo al polmone “allo stato iniziale e ben localizzato”, e nel suo caso i dottori hanno suggerito di operarlo.