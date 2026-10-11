Nodulo polmonare, che cos'è e quando si deve intervenire

Introduzione
Il nodulo polmonare viene definito opacità polmonare, ovvero opacità ai raggi X in quanto il tessuto è più denso di quello circostante. Spesso viene riscontrata accidentalmente in pazienti asintomatici. Come riporta la Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM), la stima delle probabilità di riscontrare almeno un nodulo, a seconda degli studi considerati, è del 8-51%. In più del 96% dei casi i noduli polmonari incidentali presentano un diametro inferiore ai 10 mm e, tra questi, il 72% ha un diametro anche sotto i 5 mm. Non sempre è necessario intervenire per la rimozione dei noduli polmonari. A ottobre 2026 Papa Leone XIV ha comunicato che i medici gli hanno riscontrato un nodulo al polmone “allo stato iniziale e ben localizzato”, e nel suo caso i dottori hanno suggerito di operarlo.
Quello che devi sapere
Quando i noduli sono considerati maligni
La Fondazione Veronesi spiega che ogni 500 radiografie del torace si riscontra un nodulo polmonare che, quando è presente da solo, viene definito solitario. I noduli molto piccoli raramente sono maligni, mentre se la lesione è di dimensioni superiori a 3 centimetri si parla di massa polmonare ed è più probabile che sia di natura maligna.
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Quando è consigliato l’intervento per il nodulo polmonare
Se il nodulo è inferiore a 6 millimetri, non è necessario eseguire altri esami, a meno che il paziente non abbia fattori di rischio come fumo, età avanzata, familiarità per il tumore al polmone o che alcune caratteristiche radiologiche siano sospette: in tal caso, si consiglia di effettuare una TC del torace a distanza di 12 mesi. Si tratta di un esame diagnostico per immagini che utilizza una quantità di radiazioni significativamente ridotta. Se le dimensioni sono superiori ai 6 millimetri, si monitora la situazione con la TC per controllare che la lesione sia stabile oppure si effettua una PET-TC, ovvero un esame diagnostico di medicina nucleare che unisce due tecniche d'immagine in un unico macchinario. Quando le caratteristiche evidenziate dall’esame radiologico suggeriscono che possa essere maligno, si procede direttamente alla biopsia o alla rimozione del nodulo.
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I dati sui noduli polmonari
Il Manuale MSD riporta che, negli Stati Uniti, i noduli polmonari vengono rilevati casualmente in circa 1,6 milioni di pazienti ogni anno. I noduli polmonari solitari vengono il più delle volte riscontrati incidentalmente con TC o RX torace eseguite per altri motivi o durante lo screening del cancro del polmone. La probabilità di malignità è inferiore all'1% per tutti i noduli inferiori a 6 mm e dall'1 al 2% per i noduli tra 6 e 8 mm.
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Come funziona l’anamnesi
L'anamnesi può rivelare informazioni che suggeriscono cause maligne e non maligne di un nodulo polmonare solitario, e comprende:
- Abitudine al fumo in atto o pregressa;
- Un’anamnesi positiva per cancro o per una malattia autoimmune;
- Fattori di rischio professionali per il cancro;
- Viaggio, o residenza, in aree con micosi endemiche o alta prevalenza di tubercolosi;
- Fattori di rischio per infezioni opportunistiche.
L’età avanzata, il fumo di sigaretta e l'anamnesi di cancro accrescono la probabilità di tumore, e sono utilizzati insieme al diametro del nodulo per valutare i rapporti di verosimiglianza per il cancro.
Le caratteristiche che possono far sospettare la malignità del nodulo
Il Manuale MSD riporta che una lesione che non si è ingrandita in 2 anni indica un'eziologia benigna. I tumori che hanno raddoppiato il loro volume in un intervallo di tempo che va dai 21 ai 400 giorni sono invece verosimilmente di natura maligna. La calcificazione suggerisce una patologia non maligna, specie se è centrale, concentrica o con una disposizione tipo popcorn, mentre i margini spiculati o irregolari suggeriscono maggiormente cancro. Anche la localizzazione nel lobo superiore comporta un rischio maggiore di malignità.
Le tipologie di noduli
I noduli polmonari vengono definiti solidi, parzialmente solidi e non solidi. La Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM) riferisce che la probabilità di malignità di noduli con diverse caratteristiche densitometriche è variabile (63% per i noduli parzialmente solidi, 18% per i non solidi e 7% per i solidi). Le caratteristiche radiologiche da prendere in considerazione sono le dimensioni, la morfologia e la sede, i margini, l’enhancement, l’eventuale crescita e l’attività metabolica. Le raccomandazioni per i noduli polmonari solidi indicano la necessità di una caratterizzazione istologica in caso di crescita del nodulo (a meno che non esistano precise controindicazioni) e di un follow-up di 2 anni come limite per ritenere un nodulo solido stabile e, pertanto, non meritevole di ulteriori indagini diagnostiche.
Le linee guida per noduli non solidi
A differenza delle linee guida per i noduli solidi, quelle per i noduli non solidi non si basano sulla distinzione in pazienti ad alto rischio e a basso rischio, data l’elevata incidenza di adenocarcinomi in pazienti giovani e in pazienti non fumatori. Inoltre, a differenza dei noduli solidi, il follow-up a 2 anni non è sufficiente per definire benigna una lesione non solida e dovrebbe continuare per oltre 3 anni. Le linee guida per i noduli non solidi si basano sulle dimensioni del nodulo.
Le linee guida per noduli parzialmente solidi
I noduli parzialmente solidi, a prescindere dalle dimensioni, rappresentano neoplasie invasive con sufficiente probabilità da rendere necessaria un’ulteriore valutazione nel caso in cui a un iniziale follow-up con TC a bassa dose a 3 mesi non si siano risolti. Se dopo 3 mesi il nodulo rimane invariato o aumenta nelle dimensioni viene definito persistente ed è meritevole di resezione chirurgica, ovvero di essere asportato chirurgicamente. L’operazione può essere preceduta o meno da un esame PET-TC di staging preoperatorio, data l’alta probabilità di malignità. Nel caso in cui, invece, il nodulo parzialmente solido scompaia o si riduca nelle dimensioni viene definito transitorio e non necessita di ulteriore follow-up.
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