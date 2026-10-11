Papa Leone si opera per un nodulo al polmone, Meloni: "Rincuora la sua serenità"Mondo
Introduzione
"I medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato per i prossimi giorni", ha annunciato oggi il Pontefice durante l'Angelus. "L'intervento è previsto per i primi giorni della prossima settimana e il tempo previsto per il ricovero post operatorio è di circa una settimana", ha poi precisato il portavoce vaticano Matteo Bruni. Il Santo Padre, secondo quanto si apprende, dovrebbe essere operato al Policlinico Gemelli di Roma e il ricovero potrebbe avvenire nella giornata di martedì. Al momento la sua agenda resta invariata, a parte gli appuntamenti immediati della prossima settimana.
Quello che devi sapere
Giorgia Meloni
Fra i primi messaggi di sostegno ad arrivare c’è stato quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano per la prova che è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni. La serenità e la tranquillità con cui ne ha parlato nell'Angelus di oggi ci rincuorano. Sono certa che anche il popolo italiano non farà mancare il proprio sostegno e il proprio affetto".
Leggi anche: Papa Leone XIV: "Mi opero per nodulo al polmone in fase iniziale"
Ignazio La Russa
"Desidero esprimere al Santo Padre sincera vicinanza e rivolgergli i più sentiti auguri affinché l'intervento programmato possa svolgersi nel migliore dei modi e possa ristabilirsi al più presto. A nome mio personale e di tutto il Senato della Repubblica, un affettuoso augurio di pronta e completa guarigione", ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa.
Per approfondire: Nodulo polmonare, cos'è e quando si deve intervenire
Lorenzo Fontana
Al Santo Padre rivolgo un sentito e sincero pensiero di vicinanza. Preghiamo per lui, con i migliori auguri per l'intervento e per una pronta ripresa. Lo accompagniamo in questi giorni con tutto il nostro affetto, sempre grati per il suo impegno costante e per le sue parole", ha detto anche il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.
Il cardinale Zuppi
"Accogliamo l'invito del Santo Padre alla vicinanza spirituale", ha detto il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, assicurando il ricordo nelle celebrazioni e nei momenti di preghiera delle comunità. "Con tutte le Chiese che sono in Italia - ha aggiunto - ci stringiamo al Santo Padre in queste ore delicate. Gli siamo vicini, affidandolo al Signore e alla Vergine Maria, Salus Populi Romani. Ringraziamo Papa Leone per la semplicità e la fiducia con cui ci ha reso partecipi di questa prova. Siamo una famiglia: Santo Padre, non è solo! La accompagniamo con la nostra preghiera e il nostro affetto perché l'intervento vada bene e perché il Signore le doni serenità e forza".
Antonio Tajani
"Rivolgo un augurio a Papa Leone XIV. Tutti gli italiani si stringono intorno al Santo Padre per affrontare la sfida che lo attende. Prego per la sua salute e per il suo magistero", ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.
Elisabetta Casellati
"Rivolgo al Santo Padre i miei più sentiti auguri per l'intervento che dovrà affrontare nei prossimi giorni. Con grande affetto e profondo rispetto, gli sono vicina nella speranza che possa riprendere al più presto il suo alto ministero, continuando a diffondere nel mondo il messaggio di pace, speranza e fraternità, oggi più che mai necessario", ha dichiarato anche Elisabetta Casellati, Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa.
La Lega
"Matteo Salvini e tutta la famiglia della Lega si stringono con affetto attorno al Santo Padre, vicini a lui nella prova che dovrà affrontare. A lui i più sinceri auguri di pronta ripresa, accompagnandolo con il pensiero e con la preghiera in questi giorni delicati", ha fatto sapere la Lega.
Roberto Gualtieri
Fra i tanti messagi, anche quello del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: "Desidero esprimere a Papa Leone XIV la mia più sincera vicinanza dopo l'annuncio dell'intervento chirurgico al quale dovrà sottoporsi nei prossimi giorni. In questo momento il mio pensiero va a lui, con grande affetto e con l'augurio che possa affrontare serenamente questo passaggio e tornare presto alle sue attività. A nome della città di Roma gli rivolgo un caloroso augurio di pronta guarigione".
Francesco Rocca
"Desidero rivolgere al Santo Padre, vescovo di Roma, la mia vicinanza e quella dell'intera comunità del Lazio in vista dell'intervento che affronterà nei prossimi giorni. Accompagno con la preghiera l'augurio di una pronta e piena guarigione. In questo momento vorrei che gli giungesse l'affetto di quanti trovano nelle sue parole conforto e speranza. A lui, così vicino alle sofferenze degli altri, va oggi il nostro abbraccio", ha scrittto, in una nota, anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.
Maurizio Lupi
"Siamo vicini al Santo Padre in questo momento così delicato, con l'auspicio che possa affrontare al meglio l'intervento previsto nei prossimi giorni e ritrovare al più presto le forze necessarie per proseguire il suo prezioso servizio alla Chiesa e all'umanità. A Papa Leone giungano il nostro affetto e la nostra gratitudine per il suo costante impegno a favore della pace e dei più fragili", ha scritto in una nota Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati.
I dipendenti del Vaticano
"Ci uniamo nella preghiera per la salute del Papa. Auguriamo al Pontefice una pronta guarigione, affinché possa proseguire presto nella sua missione pastorale", afferma l'esecutivo Adlv, l'associazione dei dipendenti laici del Vaticano.
Vedi anche: Il Papa: "Ho un nodulo al polmone, ho deciso di operarmi". VIDEO