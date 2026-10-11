Papa Leone XIV: "Mi opero per nodulo al polmone in fase iniziale"

Il pontefice ha annunciato, durante l'Angelus, che l'intervento è già programmato per i prossimi giorni
Papa Leone XIV ha annunciato, durante l'Angelus, che dovrà operarsi per un nodulo al polmone.
Le parole del Papa
"I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera", ha detto Papa Leone XIV.