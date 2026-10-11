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Papa Leone XIV: "Mi opero per nodulo al polmone in fase iniziale"

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Il pontefice ha annunciato, durante l'Angelus, che l'intervento è già programmato per i prossimi giorni

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Papa Leone XIV ha annunciato, durante l'Angelus, che dovrà operarsi per un nodulo al polmone. 

Le parole del Papa

"I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera", ha detto Papa Leone XIV.

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