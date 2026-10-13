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Luigi Carbone e Stefano Margaritora, chi sono i medici che cureranno Papa Leone XIV

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Il pontefice sarà sottoposto nelle prossime ore all'intervento di rimozione del nodulo polmonare. Ad assisterlo sarà il medico personale Luigi Carbone, medico e chirurgo dell'urgenza già referente per la salute di Papa Bergoglio. Accanto a lui, anche il primario del reparto di chirurgia toracica Stefano Margaritora e l'infermiere Massimiliano Strappetti

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Il ricovero di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma è previsto per oggi. Il pontefice sarà sottoposto nelle prossime ore all'intervento di rimozione del nodulo polmonare che gli è stato diagnosticato “durante dei controlli di routine”, aveva specificato il Vaticano. Si tratta di un nodulo “ben localizzato” e “in una fase molto iniziale”, aveva detto Papa Prevost dando l'annuncio durante l'Angelus. Ad assisterlo durante l’intervento sarà il medico personale Luigi Carbone, medico e chirurgo dell'urgenza già referente per la salute di Papa Bergoglio, a capo della direzione di sanità e igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Accanto a lui, oltre agli specialisti dell'ospedale romano, ci sarà anche il primario del reparto di chirurgia toracica Stefano Margaritora e l'infermiere Massimiliano Strappetti.  

Chi è Luigi Carbone

Tra gli specialisti che si occuperanno dell'assistenza sanitaria del pontefice al Gemelli c'è Luigi Carbone, medico chirurgo specializzato nell’emergenza-urgenza, con una lunga esperienza al Policlinico romano. Laureato all'Università del Sacro Cuore di Roma e specializzato in Medicina interna alla Cattaneo di Castellanza e in Medicina d'emergenza a Firenze, dal 2025 è direttore della Direzione di sanità e igiene del governatorato dello Stato della Città del Vaticano, incarico per il quale è stato nominato da Papa Leone XIV. In precedenza ha svolto anche l'incarico di medico referente per Papa Francesco. Oggi coordina l’assistenza sanitaria al pontefice e al personale vaticano, seguendolo anche durante i viaggi apostolici.

Chi è Stefano Margaritora

Accanto a Carbone, anche Stefano Margaritora, medico chirurgo e professore universitario specializzato in chirurgia toracica. Direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia toracica del Policlinico Gemelli di Roma, Margaritora si occupa soprattutto di patologie polmonari e chirurgia oncologica del torace. Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università Cattolica del Sacro Cuore nel 1985, ha maturato una lunga esperienza clinica e accademica, con attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche.

Chi è Massimiliano Strappetti

Tra gli specialisti che accompagneranno Papa Prevost, anche Massimiliano Strappetti. Infermiere che ha lavorato a lungo nel reparto di Rianimazione del Policlinico Gemelli di Roma prima di entrare nell’équipe sanitaria vaticana, ha prestato servizio accanto a Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco. Nell’agosto 2022 è stato nominato da Papa Bergoglio come suo personale assistente sanitario. Strappetti ha avuto un ruolo importante anche nel convincere Francesco a sottoporsi all’intervento al colon nel 2021, restandogli accanto durante il ricovero al Gemelli e la convalescenza a Casa Santa Marta, fino alla morte il 21 aprile 2025.

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