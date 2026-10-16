Papa Leone XIV celebra messa al Policlinico Gemelli dopo l'intervento

Il Pontefice ha celebrato a mezzogiorno nella sala allestita al 10° piano del Policlinico. Nella sua omelia Leone ha ringraziato il personale tutto, medici, infermieri e inservienti per il loro lavoro quotidiano ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Papa Leone ha celebrato la Santa Messa in ospedale. Alle 12 di oggi, 16 ottobre, il Pontefice ha presieduto la celebrazione nella sala allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli. Lo rende noto la sala stampa vaticana. Presenti anche il personale medico e infermieristico dell’ospedale, in quel momento libero dal servizio, e del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano. Nella sua omelia il Papa ha ringraziato il personale tutto, medici, infermieri, inservienti, per il lavoro che svolge ogni giorno prendendosi cura dei malati e della loro fragilità e, in modo particolare, per quanto hanno fatto e fanno per lui.

Papa Leone celebra messa dal Gemelli - Vatican Media

Bollettino medico C'è un "costante miglioramento" delle condizioni di Papa Leone. Lo comunicano nel bollettino medico odierno il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora che hanno in cura il Pontefice al Gemelli di Roma. "Il Santo Padre - affermano - questa mattina ha eseguito esami del sangue e radiografia del torace, che hanno confermato il costante miglioramento delle condizioni generali. Sono proseguite le sedute di fisioterapia respiratoria. Il recupero post operatorio permette di svolgere le normali attività quotidiane in completa autonomia". Leggi anche Papa Leone, bollettino medico: "Costante miglioramento condizioni"

Ipotesi Angelus dal Gemelli Il Papa, come riferito dalla sala stampa vaticana, è "di buon umore" e oggi "ha proseguito l'attività lavorativa". La sala stampa ha inoltre confermato, senza precisare dove e in quale forma, che "l'Angelus ci sarà". Già ieri il cardinale Parolin aveva fatto sapere che non si può sapere quando il Santo Padre tornerà in Vaticano ma che, se il decorso della convalescenza lo permetterà, Leone potrebbe fare l'Angelus dal Gemelli. Approfondimento Adenocarcinoma polmonare, cos'è il tumore diagnosticato al Papa