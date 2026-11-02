Papa Leone XIV in Sudamerica: tappe e programma del viaggio apostolico

Dal 6 al 17 novembre il pontefice visiterà Uruguay, Argentina e Perù. Il Santo Padre ha fatto sapere: "Sono felice di poter tornare nel continente nel quale ho vissuto tanti momenti della mia vita" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Papa Leone XIV è pronto a partire per il viaggio apostolico in programma in Sud America dal 6 al 17 novembre. Dopo la recente operazione, e ottenuto il nulla osta ai viaggi aerei da parte del chirurgo che lo ha operato, il pontefice ha deciso di non riununciare al programma che lo porterà a visitare Uruguay, Argentina e Perù. In un comunicato, Prevost ha ammesso di essere "felice di poter tornare nel continente nel quale ho vissuto tanti momenti della mia vita".

Il viaggio di Papa Leone XIV in Sudamerica Papa Leone XIV ha spiegato che il viaggio in Sudamerica offrirà "l'opportunità di rafforzare i legami di comunione con le Chiese locali, incoraggiare i fedeli nella loro missione e portare un messaggio di fede, speranza e pace ai popoli di Uruguay, Argentina e Perù, di incontrare la loro fede e condividere la speranza e la pace che Cristo porta al nostro mondo". Il pontefice si augura che la serie d’incontri previsti possano essere un'occasione "per aprire i nostri cuori gli uni agli altri, rafforzare la nostra comunione come fratelli e sorelle e rinnovare il nostro impegno ad annunciare il Vangelo con gioia!". Leggi anche Confermato il viaggio di Papa Leone in Uruguay, Argentina e Perù

Il programma del viaggio di Papa Leone XIV tra Uruguay e Argentina Il viaggio di 11 giorni di Leone XIV inizierà il 6 novembre con la partenza da Fiumicino e l’atterraggio a Montevideo in Perù dove si terrà una cerimonia di benvenuto e un incontro con autorità e sicietà civile. Poi il Papa visiterà il presidente della Repubblica e parteciperà alla celebrazione dei vespri nella Cattedrale della città. Il 7 novembre ci sarà la Santa Messa nel Parque Paris Londres di Paysandù, sempre in Uruguay, e un incontro con il mondo dell’educazione nell’università Cattolida dell’Uruguay. L’8 novembre, dopo la cerimonia di congedo, Leone XIV si sposterà a Buenos Aires. In Argentina resterà fino all’11 novembre. Tra i vari appuntamenti il Papa incontrerà le autorità e il presidente della Repubblica argentino, gli esponenti del mondo del lavoro e le comunità cristiane e delle tradizioni religiose. Il 10 novembre Prevost parteciperà anche alla veglia con i giovani al “Monumento de los Españoles”. Leggi anche Papa all'Angelus: “Le guerre impoveriscono e danneggiano il mondo”