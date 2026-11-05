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Un’alleanza anti-Netanyahu tra Eisenkot e partiti arabi è possibile?

Luciana Grosso

Ispi
Una manifestante regge un cartello con la scritta "La sicurezza non si svende per una coalizione" durante una protesta davanti all'abitazione di Gadi Eisenkot a Herzliya, in Israele (Getty)

Vediamo quali sono gli scogli che rendono complessa la costruzione di un fronte comune, sebbene prima Ra’am con i suoi otto deputati abbia portato il sostegno al leader centrista a quota 56 e poi la Lista Unita, che con una decisione unanime gli ha permesso di superare la soglia dei 61

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