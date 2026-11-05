Un’alleanza anti-Netanyahu tra Eisenkot e partiti arabi è possibile?

Vediamo quali sono gli scogli che rendono complessa la costruzione di un fronte comune, sebbene prima Ra’am con i suoi otto deputati abbia portato il sostegno al leader centrista a quota 56 e poi la Lista Unita, che con una decisione unanime gli ha permesso di superare la soglia dei 61
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