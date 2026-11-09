Manovra alla Camera, opposizioni e categorie all'attacco. Governo punta a pochi ritocchiEconomia
Introduzione
Prosegue il percorso della Legge di Bilancio per il 2027. Oggi, 9 novembre, prendono il via le audizioni in commissione Bilancio della Camera dei rappresentanti del mondo civile, imprenditoriale e istituzionale, dagli studenti al terzo settore, dalle assicurazioni alle costruzioni e alla proprietà immobiliare, fino alla Corte dei conti. Tutti hanno pronte richieste di modifiche e correzioni. C’è poco tempo per farlo: gli emendamenti devono arrivare entro il 17 novembre.
Il governo e il parlamento avranno poi il compito di limare il provvedimento, mantenendo solido l'impianto. I saldi difficilmente potranno cambiare: gli interventi saranno limitati e Palazzo Chigi sembra poco disposto a grandi cambiamenti, soprattutto sulle misure principali. Ma sono molti i rilievi che vengono fatti al governo su più fronti.
Quello che devi sapere
Manovra 2027, preoccupa mancata rivalutazione pensioni all’inflazione
Sempre spinoso il tema delle pensioni, per cui la Manovra non scende nei dettagli. Si limita a stanziare un fondo di circa 850 milioni di euro per adottare, nel 2027, misure sulla flessibilità in uscita. C’è anche la questione della mancata rivalutazione degli assegni pensionistici medio-alti all’inflazione. Il Sindacato Pensionati Italiani Cgil stima in 100 miliardi di euro il mancato adeguamento delle pensioni tra il 2023 e il 2036: i nuovi tagli andranno a sommarsi, infatti, a quelli già adottati negli anni precedenti. In un arco di tempo più limitato, dal 2023 al 2027, la perdita netta va da 1.818 euro all'anno per chi percepisce pensioni da 2.200 euro al mese lordi fino a 10.510 euro all'anno per le pensioni da 4.300 euro.
Ti potrebbe interessare anche: Manovra, dalle pensioni alla scuola: le possibili modifiche allo studio
Spi Cgil: "Impoverimento di chi ha lavorato tutta la vita"
"Vediamo l'impoverimento anche di chi è in pensione dopo aver lavorato tutta la vita", dice la segretaria generale dello Spi Cgil, Tania Scacchetti. La rivalutazione al 100% delle pensioni è prevista solo per quelle che arrivano fino a quattro volte il trattamento minimo Inps.
Per approfondire: Manovra 2027, tutte le misure sulle pensioni
Sanità, le opposizioni annunciano battaglia
Le opposizioni hanno già annunciato battaglia sul capitolo Sanità. La leader del Pd Elly Schlein denuncia il rischio che il sistema venga smantellato: "Lo stanno dicendo anche le regioni di destra", evidenzia. Il governo ha stanziato all’incirca 2 miliardi di euro, quando il ministro della Salute Orazio Schillaci ne chiedeva più del doppio: puntava su 5,5 miliardi. La segreteria dem critica la decisione di aumentare la spesa militare di 14 miliardi e al contempo di tagliare "drasticamente la sanità pubblica", oltre al finanziamento della card per anziani over 75 per pagare visite specialistiche e altre prestazioni non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, perché farebbe "un regalo alla sanità privata". Il Pd e le altre opposizioni, assicura, continueranno quindi "a insistere per evitare questi tagli".
Per approfondire: Manovra 2027, le Regioni all'unanimità: "Risorse insufficienti per la sanità"
Le tasse "invisibili" della Manovra: tabacchi, giochi e bollette
Emerge poi il caso delle tasse "invisibili", nuovi prelievi su tabacchi, giochi e bollette, che hanno un valore di almeno 5 miliardi di euro, secondo quanto calcolato da Il Sole 24 Ore. Scendendo nel dettaglio, la Manovra prevede un aumento degli oneri di sistema nelle bollette per 2,6 miliardi di euro nel biennio 2029-2030. Il prelievo aggiuntivo potrebbe raggiungere 100 euro a utenza.
Scuola, Lupi: "Utilizzare tagli per pagare di più insegnanti"
Un altro tema aperto è quello della scuola. Dall’interno della maggioranza, il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, propone di destinare le risorse risparmiate con i 7mila tagli previsti, tra docenti e personale Ata, per pagare di più gli insegnanti e migliorare la qualità dell'istruzione. Anche su questi tagli Elly Schlein preannuncia battaglia.
Stretta fondazioni bancarie, Pd: "Pochi risparmi, costo sociale alto"
Si critica anche la stretta sulle fondazioni bancarie. Tra le voci più contrarie c’è sempre il Pd. La Manovra, dichiara in una nota il responsabile Economia e Finanze nella segreteria nazionale dei dem, Antonio Misiani, "riduce dal 50 al 45% la quota di utili esclusa dall'Ires per gli enti non commerciali, comprese le fondazioni di origine bancaria". Secondo la relazione tecnica, spiega, "la misura produce 16,1 milioni di euro di maggior gettito nel 2027 e 21,5 milioni a regime, considerando l'insieme degli enti interessati: una cifra assai modesta, nel quadro complessivo".
Il problema secondo i dem è che "il costo sociale rischia invece di essere molto più alto: nel 2025 le fondazioni di origine bancaria hanno erogato oltre 1,4 miliardi di euro, il livello più alto degli ultimi 17 anni e il 30% in più rispetto al 2024, finanziando 26 mila iniziative. Sono risorse che sostengono cultura, istruzione, ricerca, welfare, contrasto alla povertà educativa e sviluppo locale, integrando una rete di interventi su cui contano il Terzo settore e migliaia di comunità".
Salvini: "Pronti a migliorare il testo, prossime settimane decisive"
"I nostri parlamentari sono pronti a migliorare il testo", assicura il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini nella newsletter La settimana leghista, cercando di arginare le polemiche. E ribadisce le priorità della Legge di Bilancio: pensioni, sicurezza, opportunità per i giovani, sostegno alle famiglie e alla scuola. "Ci aspettano settimane decisive", osserva.
Ti potrebbe interessare anche: Manovra 2027, bonus con Isee sotto i 35mila euro: quali sono e a chi spettano