Introduzione

Prosegue il percorso della Legge di Bilancio per il 2027. Oggi, 9 novembre, prendono il via le audizioni in commissione Bilancio della Camera dei rappresentanti del mondo civile, imprenditoriale e istituzionale, dagli studenti al terzo settore, dalle assicurazioni alle costruzioni e alla proprietà immobiliare, fino alla Corte dei conti. Tutti hanno pronte richieste di modifiche e correzioni. C’è poco tempo per farlo: gli emendamenti devono arrivare entro il 17 novembre.

Il governo e il parlamento avranno poi il compito di limare il provvedimento, mantenendo solido l'impianto. I saldi difficilmente potranno cambiare: gli interventi saranno limitati e Palazzo Chigi sembra poco disposto a grandi cambiamenti, soprattutto sulle misure principali. Ma sono molti i rilievi che vengono fatti al governo su più fronti.