Economia illegale e sommersa in Italia vale oltre 218 miliardi. I dati

La sua incidenza sul Pil è scesa al 9,9% dal 10,2% dell'anno precedente, con una riduzione di 0,3 punti percentuali
Nel 2024 il valore dell'economia non osservata, principalmente l'insieme del sommerso e delle attività illegali, è stato pari a 218,2 miliardi, in aumento dello 0,3% rispetto al 2023, a fronte di una crescita del Pil corrente del 3,2%. La sua incidenza sul Pil è scesa al 9,9% dal 10,2% dell'anno precedente, con una riduzione di 0,3 punti percentuali. Lo indica l'Istat. L'economia sommersa si attesta a 198,4 miliardi (+0,8 miliardi rispetto all'anno precedente), mentre il valore delle attività illegali scende a 19,8 miliardi.
Gli altri dati
Le unità di lavoro irregolari sono circa 3 milioni 277mila, con un incremento di oltre 145mila unità rispetto al 2023. Nel dettaglio, la dinamica complessiva dell'economia non osservata è sostenuta dalla crescita del valore aggiunto generato dall'impiego di lavoro irregolare, che aumenta del 3,9% (corrispondente a circa 3,1 miliardi di euro).
Rispetto all'anno precedente, il valore aggiunto dovuto alla sotto-dichiarazione registra una flessione dello 0,6% (pari a -0,6 miliardi di euro). Più marcata, invece, la contrazione delle altre componenti del sommerso: mance e fitti non dichiarati diminuiscono del 13,1% (pari a -1,6 miliardi) rispetto al 2023. In calo anche le attività illegali, che registrano una riduzione dello 0,9% (circa -0,2 miliardi).
Nel 2024 emerge una significativa ricomposizione del peso relativo delle diverse componenti dell'economia non osservata. In particolare, la quota del valore aggiunto generato dall'impiego di lavoro irregolare sale al 36,8%, con un incremento di 1,3 punti percentuali rispetto al 2023 (35,5%).
Di converso, il peso del valore aggiunto da sotto-dichiarazione scende al 49,3%, dal 49,7% del 2023. Le altre componenti del sommerso rappresentano il 4,9% del totale dell'economia non osservata, rispetto al 5,6% nel 2023.