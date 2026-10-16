Economia illegale e sommersa in Italia vale oltre 218 miliardi. I dati

La sua incidenza sul Pil è scesa al 9,9% dal 10,2% dell'anno precedente, con una riduzione di 0,3 punti percentuali

Nel 2024 il valore dell'economia non osservata, principalmente l'insieme del sommerso e delle attività illegali, è stato pari a 218,2 miliardi, in aumento dello 0,3% rispetto al 2023, a fronte di una crescita del Pil corrente del 3,2%. La sua incidenza sul Pil è scesa al 9,9% dal 10,2% dell'anno precedente, con una riduzione di 0,3 punti percentuali. Lo indica l'Istat. L'economia sommersa si attesta a 198,4 miliardi (+0,8 miliardi rispetto all'anno precedente), mentre il valore delle attività illegali scende a 19,8 miliardi.